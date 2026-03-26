Bis zu 200 Mille? Real und Liverpool wollen Olise

Die Bayern? Bleiben cool. Zumindest nach außen hin. Sportvorstand Max Eberl stellte gegenüber der „SportBild“ klar, dass der Klub keinen Gedanken an einen Verkauf Olises verschwende. Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gibt sich nicht gesprächsbereit und verweist auf Olises gültigen Vertrag bis 2029 ohne Ausstiegsklausel. Zusätzliche Brisanz erfährt die Situation durch das Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid, in dem Olise direkt auf seinen möglichen neuen Arbeitgeber trifft. Der Franzose fühlt sich nach Vereinsangaben in München wohl und ist als langfristiger Baustein eingeplant.