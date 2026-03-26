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Bayern gelassen, aber:

Bis zu 200 Mille? Real und Liverpool wollen Olise

Deutsche Bundesliga
26.03.2026 09:15
Kaum zu glauben, welche Summen für Michael Olise geboten werden (sollen).
Kaum zu glauben, welche Summen für Michael Olise geboten werden (sollen).(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Michael Olise, aktuell wertvollster Spieler der deutschen Bundesliga, steht bei Real Madrid und Liverpool offenbar ganz oben auf der Wunschliste. Die Top-Klubs sind Medienberichten zufolge bereit, tief ins Gesparte zu greifen – was Olises Arbeitgeber Bayern München (noch) unbeeindruckt lässt.

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Vor allem Real Madrid meint‘s ernst: Die Königlichen prüfen laut „SportBild“ eine mögliche Verpflichtung des 24-jährigen Offensiv-Geigers im Sommer. Real-Präsident Florentino Perez soll nach der turbulenten Saison – die immer noch mit Meistertitel und Champions-League-Pokal gekrönt werden kann - einen Hochkaräter suchen. Olise passt perfekt ins Profil. Mit elf Toren in der deutschen Bundesliga und 19 Vorlagen hat der Franzose seinen Marktwert auf 140 Millionen Euro gesteigert – kein Spieler in der Bundesliga ist aktuell höher bewertet.

Aktuell weilt Olise bei der französischen Nationalmannschaft.
Aktuell weilt Olise bei der französischen Nationalmannschaft.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Liverpool mischt mit
Die kolportierten Summen sind enorm. Gerüchten zufolge soll Real  bereit sein, rund 165 Millionen Euro für den Flügelspieler zu blechen. Gar noch mehr könnte der FC Liverpool hinlegen: Von bis zu 200 Millionen Euro ist medial die Rede. Bei den „Reds“ könnte Olise die Nachfolge von Mohamed Salah antreten, der im Sommer (vermutlich Richtung Wüste) abhaut. Damit wird der Poker um den begehrten Spieler immer intensiver.

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Die Bayern? Bleiben cool. Zumindest nach außen hin. Sportvorstand Max Eberl stellte gegenüber der „SportBild“ klar, dass der Klub keinen Gedanken an einen Verkauf Olises verschwende. Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gibt sich nicht gesprächsbereit und verweist auf Olises gültigen Vertrag bis 2029 ohne Ausstiegsklausel. Zusätzliche Brisanz erfährt die Situation durch das Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid, in dem Olise direkt auf seinen möglichen neuen Arbeitgeber trifft. Der Franzose fühlt sich nach Vereinsangaben in München wohl und ist als langfristiger Baustein eingeplant.

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