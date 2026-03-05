Bedient sich der FC Bayern bei Red Bull Salzburg?

Zukunft über 2026 hinaus fraglich

Schon im vergangenen Winter soll es konkrete Angebote für den Offensivmann gegeben haben. Vertraglich ist Alajbegovic zwar noch bis 2029 an den österreichischen Serienmeister gebunden. Dennoch scheint eine Zukunft an der Salzach über den Sommer 2026 hinaus aktuell immer unwahrscheinlicher zu werden.