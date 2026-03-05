Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Klubs interessiert

Bedient sich der FC Bayern bei Red Bull Salzburg?

Fußball International
05.03.2026 15:29
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kerim Alajbegovic sorgt bei Red Bull Salzburg derzeit für internationales Aufsehen. Der 18-Jährige steht laut Medienberichten bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Zettel – darunter auch der FC Bayern München.

0 Kommentare

Aktuell zählt Kerim Alajbegovic zu den begehrtesten Spielern im Kader von Red Bull Salzburg. Der bosnische Offensivspieler zeigt im Trikot der Mozartstädter immer wieder sein großes Potenzial und hat damit auch international Aufmerksamkeit erregt. Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ soll auch der FC Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Kerim Alajbegovic
Kerim Alajbegovic(Bild: APA/EXPA)

Interesse aus Italien
Neben dem deutschen Rekordmeister beschäftigen sich auch zwei italienische Schwergewichte mit dem Offensivtalent: Sowohl der AC Milan als auch Juventus Turin sollen Alajbegovic beobachten.

Zusätzlich besitzt Bayer Leverkusen eine Rückkaufklausel für den Bosnier, der im Sommer 2025 für zwei Millionen Euro zu den Salzburgern wechselte. Die „Werkself“ könnte den Spieler im Sommer zurückholen und ihn direkt weiterverkaufen.

Zukunft über 2026 hinaus fraglich
Schon im vergangenen Winter soll es konkrete Angebote für den Offensivmann gegeben haben. Vertraglich ist Alajbegovic zwar noch bis 2029 an den österreichischen Serienmeister gebunden. Dennoch scheint eine Zukunft an der Salzach über den Sommer 2026 hinaus aktuell immer unwahrscheinlicher zu werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.03.2026 15:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.858 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.984 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.314 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2066 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1823 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Fußball International
Top-Klubs interessiert
Bedient sich der FC Bayern bei Red Bull Salzburg?
Nach stillem Protest
Irans Fußballerinnen salutieren bei Nationalhymne
Trainer schimpft:
Arsenal? „Sie machen sich ihre eigenen Regeln“
Geldstrafe inklusive
Geblitzt! Glasner muss den Führerschein abgeben
Wegen Krieg im Iran
Jetzt muss auch der Irak um WM-Play-off zittern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf