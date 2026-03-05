Bedient sich der FC Bayern bei Red Bull Salzburg?

Kerim Alajbegovic sorgt bei Red Bull Salzburg derzeit für internationales Aufsehen. Der 18-Jährige steht laut Medienberichten bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Zettel – darunter auch der FC Bayern München.
Aktuell zählt Kerim Alajbegovic zu den begehrtesten Spielern im Kader von Red Bull Salzburg. Der bosnische Offensivspieler zeigt im Trikot der Mozartstädter immer wieder sein großes Potenzial und hat damit auch international Aufmerksamkeit erregt. Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ soll auch der FC Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen haben.
Interesse aus Italien
Neben dem deutschen Rekordmeister beschäftigen sich auch zwei italienische Schwergewichte mit dem Offensivtalent: Sowohl der AC Milan als auch Juventus Turin sollen Alajbegovic beobachten.
Zusätzlich besitzt Bayer Leverkusen eine Rückkaufklausel für den Bosnier, der im Sommer 2025 für zwei Millionen Euro zu den Salzburgern wechselte. Die „Werkself“ könnte den Spieler im Sommer zurückholen und ihn direkt weiterverkaufen.
Zukunft über 2026 hinaus fraglich
Schon im vergangenen Winter soll es konkrete Angebote für den Offensivmann gegeben haben. Vertraglich ist Alajbegovic zwar noch bis 2029 an den österreichischen Serienmeister gebunden. Dennoch scheint eine Zukunft an der Salzach über den Sommer 2026 hinaus aktuell immer unwahrscheinlicher zu werden.
