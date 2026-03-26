Gesundheitsgefahr: Rückruf von Tiefkühlprodukt!

Mögliche Gesundheitsgefahr im Tiefkühlfach: Die Firma Hofer ruft aktuell Tiefkühlkräuter zurück. Diese könnten mit E.-coli-Bakterien verunreinigt sein.
Betroffen ist das Produkt Tiefkühl Kräuter, Sorte 8 Kräuter, des Herstellers Lama GmbH & Co. KG mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 20.1.2028. Die Produkte waren ab dem 11.2.2026 in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produkts wurde sofort gestoppt.
Laut der Meldung erfolgt der Rückruf „aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC)“, hieß es. Diese Bakterien können Durchfälle, Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen auslösen. Im schlimmsten Fall können sie auch tödlich verlaufende Krankheiten verursachen, so die AGES.
Produktrückgabe in allen Filialen
Vom Verzehr der Kräuter wird dringend abgeraten. Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.
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