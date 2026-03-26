Gesundheitsgefahr: Rückruf von Tiefkühlprodukt!

Betroffen ist das Produkt Tiefkühl Kräuter, Sorte 8 Kräuter, des Herstellers Lama GmbH & Co. KG mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 20.1.2028. Die Produkte waren ab dem 11.2.2026 in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produkts wurde sofort gestoppt.