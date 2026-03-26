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Gesundheitsgefahr: Rückruf von Tiefkühlprodukt!

Österreich
26.03.2026 09:04
Rückruf bei Hofer: Tiefkühlkräuter könnten massive Beschwerden auslösen (Symbolbild).
Rückruf bei Hofer: Tiefkühlkräuter könnten massive Beschwerden auslösen (Symbolbild).(Bild: Benjamin Nolte – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mögliche Gesundheitsgefahr im Tiefkühlfach: Die Firma Hofer ruft aktuell Tiefkühlkräuter zurück. Diese könnten mit E.-coli-Bakterien verunreinigt sein.

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Betroffen ist das Produkt Tiefkühl Kräuter, Sorte 8 Kräuter, des Herstellers Lama GmbH & Co. KG mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 20.1.2028. Die Produkte waren ab dem 11.2.2026 in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produkts wurde sofort gestoppt.

(Bild: HOFER KG)

Laut der Meldung erfolgt der Rückruf „aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC)“, hieß es. Diese Bakterien können Durchfälle, Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen auslösen. Im schlimmsten Fall können sie auch tödlich verlaufende Krankheiten verursachen, so die AGES.

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Produktrückgabe in allen Filialen
Vom Verzehr der Kräuter wird dringend abgeraten. Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

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