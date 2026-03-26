„Kleine Schwester“ der Wartburg stand in Flammen

KLEINER BRUDER DER WARTBURG

Die Runneburg ist laut der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten um 1170 erbaut worden und thront auf einem kleinen Berg am Rand der kleinen Stadt Weißensee. Sie zählt demnach zu einem der bedeutendsten Zeugnisse romanischer Baukunst in Deutschland. In kaum einer Anlage sei so viel originale Bausubstanz des Hochmittelalters erhalten. Die Stiftung bezeichnet sie auch als „Kleine Schwester“ der bekannten Wartburg.