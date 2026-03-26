Brand an Wehranlage
„Kleine Schwester“ der Wartburg stand in Flammen
Ein Feuer hat in der Nacht auf Donnerstag Teile der Runneburg in Weißensee im deutschen Bundesland Thüringen beschädigt. Laut Polizei brach der Brand in einem Eckgebäude der historischen Wehranlage aus, unmittelbar neben einem hohen Wachturm.
Teile der Burganlage standen bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese Maßnahmen wurden kurz nach 4 Uhr beendet.
Polizeihubschrauber im Einsatz
Auch ein Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Polizeikräfte unterstützten die Feuerwehr bei ihrer Arbeit mit Übersichtsaufnahmen und Absperrmaßnahmen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurden Teile des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert in Mitleidenschaft gezogen.
Der Einsatzort war laut einem Sprecher abgesperrt. Im Laufe des Tages sollen dort die Ermittlungen zum Brand beginnen.
Polizei bittet um Hinweise
Zunächst waren die Einsatzkräfte von Schlimmerem ausgegangen. Durch den Wind und großen Funkenflug habe es so ausgesehen, als würden die Flammen auf weitere Teile des historischen Gebäudes übergreifen. Feuerwehrleute konnten das aber verhindern. Die örtliche Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
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