Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brand an Wehranlage

„Kleine Schwester“ der Wartburg stand in Flammen

Ausland
26.03.2026 07:32
Verletzt wurde bei dem Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand.
Verletzt wurde bei dem Brand ersten Erkenntnissen zufolge niemand.(Bild: Facebook.com/Feuerwehr.Weissensee)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Feuer hat in der Nacht auf Donnerstag Teile der Runneburg in Weißensee im deutschen Bundesland Thüringen beschädigt. Laut Polizei brach der Brand in einem Eckgebäude der historischen Wehranlage aus, unmittelbar neben einem hohen Wachturm.

0 Kommentare

Teile der Burganlage standen bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Diese Maßnahmen wurden kurz nach 4 Uhr beendet.

Polizeihubschrauber im Einsatz
Auch ein Polizeihubschrauber sowie zahlreiche Polizeikräfte unterstützten die Feuerwehr bei ihrer Arbeit mit Übersichtsaufnahmen und Absperrmaßnahmen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurden Teile des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert in Mitleidenschaft gezogen.

Der Einsatzort war laut einem Sprecher abgesperrt. Im Laufe des Tages sollen dort die Ermittlungen zum Brand beginnen. 

1170
KLEINER BRUDER DER WARTBURG
Die Runneburg ist laut der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten um 1170 erbaut worden und thront auf einem kleinen Berg am Rand der kleinen Stadt Weißensee. Sie zählt demnach zu einem der bedeutendsten Zeugnisse romanischer Baukunst in Deutschland. In kaum einer Anlage sei so viel originale Bausubstanz des Hochmittelalters erhalten. Die Stiftung bezeichnet sie auch als „Kleine Schwester“ der bekannten Wartburg.

Polizei bittet um Hinweise
Zunächst waren die Einsatzkräfte von Schlimmerem ausgegangen. Durch den Wind und großen Funkenflug habe es so ausgesehen, als würden die Flammen auf weitere Teile des historischen Gebäudes übergreifen. Feuerwehrleute konnten das aber verhindern. Die örtliche Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.03.2026 07:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf