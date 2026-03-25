Steirisches Herz für die Kärntner Honorarkonsuln

„Finnland glücklichstes Land der Welt“

Ferdinand Lanker erledigt behördliche Dokumente für Polen. Nils Grolitsch ist für die Ukraine da. Daniela Stein vertritt Finnland. „Die sind das glücklichste Land der Welt. Wir können uns viel von ihnen abschauen.“ Natürlich wurden die Kärntner auch zum Gegenbesuch eingeladen. Die Tätigkeit der ehrenwerten Vertreter soll künftig noch weiter ausgebaut werden – darüber sind sich alle einig.