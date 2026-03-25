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Treffen in Klagenfurt

Steirisches Herz für die Kärntner Honorarkonsuln

Kärnten
25.03.2026 20:00
Rudi Roth, Daniela Stein, Konstanze Röhrs und Ferdinand Lanker im Wappensaal.
Rudi Roth, Daniela Stein, Konstanze Röhrs und Ferdinand Lanker im Wappensaal.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Blickt man auf den Globus, werden in Kärnten und der Steiermark gleich 65 Länder durch einen Honorarkonsul vertreten. Am Mittwoch fand das erste Treffen aller Honorarkonsuln der beiden Bundesländer in Klagenfurt statt.

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65 Länder aller Kontinente haben Niederlassungen in Kärnten und der Steiermark. Von Burkina Faso über Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien bis Indonesien oder der Republik Kap Verde. Am Mittwoch fand das erste Treffen aller Honorarkonsuln der beiden Bundesländer in Klagenfurt statt.

Diese Honorarkonsuln waren beim ersten Treffen in Klagenfurt dabei.
Diese Honorarkonsuln waren beim ersten Treffen in Klagenfurt dabei.(Bild: Christian Tragner)
Natürlich wurden das Landhaus und der Wappensaal besichtigt.
Natürlich wurden das Landhaus und der Wappensaal besichtigt.(Bild: Christian Tragner)

Landhaus und Wappensaal
Die Idee dazu hatte der Steirer Rudi Roth, der Ungarn vertritt. Er reiste mit 22 steirischen Honorarkonsuln mit der Koralmbahn an. Im Landhaushof begrüßte sie Landtagspräsident Andreas Scherwitzel, der eine kurze geschichtliche Rede hielt. Danach wurde der Wappensaal besucht, der mit seinen 665 Wappen zu den wichtigsten Zeitzeugen des Landes zählt.

Zitat Icon

Die Tätigkeit der Honorarkonsuln ist in Kärnten und der Steiermark überaus wichtig. Es gibt behördliche Hilfe für Bürger der jeweiligen Länder.

Andreas Scherwitzel, Kärntner Landtagspräsident

Roth brachte ein großes Steirer-Herz mit: „Die Koralmbahn verbindet auch die Herzlichkeit der beiden Länder.“ Roth ist Unternehmer und Honorarkonsul für Ungarn. „Ich wurde beim GAK als Spieler und Präsident Meister.“ Seine Kärntner Honorarkonsul-Kollegin Konstanze Röhrs machte einen historischen Exkurs: „Bereits 1912 war eine eigene Bahn in die Steiermark geplant. Die sollte nach Deutschlandsberg und in die Weinstraße führen.“

„Finnland glücklichstes Land der Welt“
Ferdinand Lanker erledigt behördliche Dokumente für Polen. Nils Grolitsch ist für die Ukraine da. Daniela Stein vertritt Finnland. „Die sind das glücklichste Land der Welt. Wir können uns viel von ihnen abschauen.“ Natürlich wurden die Kärntner auch zum Gegenbesuch eingeladen. Die Tätigkeit der ehrenwerten Vertreter soll künftig noch weiter ausgebaut werden – darüber sind sich alle einig.

Am Donnerstag öffnet in Klagenfurt übrigens das Honorarkonsulat für Marokko seine Tür, Honorarkonsul ist  Walter Hell-Höflinger.

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