Aus für Woolworth in Eugendorf nach acht Wochen

Dieses Aus kam plötzlich: Der deutsche Ultrabillig-Diskonter Woolworth musste sein Geschäft in Eugendorf nur acht Wochen nach Neueröffnung bereits wieder schließen. Die Behörden haben dem Betrieb den Stecker gezogen...
Als Grund für das plötzliche Aus wurden fehlende relevante Betriebsgenehmigungen, die den Brandschutz betreffen, genannt.
Seitens des Unternehmens teilte man mit, man befinde sich diesbezüglich derzeit in engem Austausch mit dem Immobilienverantwortlichen.
Baldige Wiedereröffnung geplant
Sobald die erforderlichen Unterlagen vollständig vorlägen, wolle man den Flachgauer Standort umgehend wieder öffnen.
