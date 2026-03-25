Das ist Österreichs Eissorte des Jahres 2026

Am Mittwoch hat die Wirtschaftskammer Österreich die Eissorte des Jahres 2026 bekannt gegeben. Diese heißt „Cassata“ und ist an die süditalienische Torte „Cassata siciliana“ angelehnt.
„Es ist ein Eis auf Basis von Ricotta, Fior di Latte oder auch Panna. Kandierte Früchte wie Zitrone oder Orange dürfen natürlich nicht fehlen (...)“, sagte Andrew Nussbaumer, WKÖ-Sprecher der österreichischen Eissalonbetriebe. Es gebe unglaublich viele Möglichkeiten, die Eissorte des Jahres zu interpretieren. 415 Eissalons waren zur Abstimmung aufgerufen, rund ein Dutzend Sorten standen diesmal zur Auswahl.
Grundsätzlich seien klassische Eissorten wie Schokolade oder Stracciatella bei den Österreicherinnen und Österreichern immer noch beliebt, sagte Nussbaumer. In den vergangenen Jahren seien aber auch vegane Sorten oder welche mit speziellen Zutaten wie Cookies hinzugekommen. „Die handwerklichen Eismacher punkten mit täglich frischer Produktion, kurzen Zutatenlisten und möglichst regionalen Produkten“, ist der Unternehmer überzeugt. Stanitzel und Eiskugeln seien in Ballungszentren und touristischen Regionen tendenziell teurer als auf dem Land, die Kugelpreise seien in diesem Jahr aber maximal moderat erhöht worden.
„Melody“ ist europäisches Eis des Jahres
Auch ein europäisches Eis des Jahres 2026 wurde gewählt. Die Entscheidung sei auf die Kreation „Melody“ des Spaniers Juanma Guerrero gefallen, sagte Luca Alberti Sprecher der italienischen Eissalonunternehmen in Österreich. Die Eissorte hat eine Milch-Ricotta-Basis, hinzu kommen Orangensauce und Pistazien.
Insgesamt seien die Sorten weniger zuckerlastig geworden und jede Saison kämen drei bis vier neue Sorten hinzu, sagte Eissalonbetreiberin Margit Mauß aus Wien-Ottakring. Sie hat das Geschäft vor mehr als 25 Jahren von ihren Eltern übernommen, laut der Ottakringer Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) ist es „ein wichtiger Treffpunkt für viele Menschen“.
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