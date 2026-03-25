Das ist Österreichs Eissorte des Jahres 2026

Grundsätzlich seien klassische Eissorten wie Schokolade oder Stracciatella bei den Österreicherinnen und Österreichern immer noch beliebt, sagte Nussbaumer. In den vergangenen Jahren seien aber auch vegane Sorten oder welche mit speziellen Zutaten wie Cookies hinzugekommen. „Die handwerklichen Eismacher punkten mit täglich frischer Produktion, kurzen Zutatenlisten und möglichst regionalen Produkten“, ist der Unternehmer überzeugt. Stanitzel und Eiskugeln seien in Ballungszentren und touristischen Regionen tendenziell teurer als auf dem Land, die Kugelpreise seien in diesem Jahr aber maximal moderat erhöht worden.