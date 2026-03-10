So schmecken die neuen Eissorten des Sommers

Das bestellen Österreicher online am liebsten
Lebensmittel sind out
Jedes Jahr bringt Eskimo neue Eis-Variationen auf den Markt. Heuer finden sechs neue Stieleise den Weg in die Eistruhen der Supermärkte. Die Schleckermaul-Redaktion von Krone+ hat sich die Neuheiten geholt, verkostet und bewertet.
Sommer, Sonne und ein Eis – drei Dinge, die einfach zusammengehören. Hinter Manner ist Eskimo die zweitstärkste Lebensmittelmarke in Österreich. Die Konkurrenz im Eisbereich ist überschaubar. Froneri mit den Marken Mövenpick und Schöller sowie die Premiummarken Häagen-Dazs und Ben & Jerry´s (gehört ebenso wie Eskimo zum Unilever-Konzern) sind vereinzelt in den Eistruhen vorhanden. Die wohl stärkste Konkurrenz sind Eigenmarken der Supermärkte wie Hofer, Spar und Lidl.
