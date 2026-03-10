So schmecken die neuen Eissorten des Sommers

Sommer, Sonne und ein Eis – drei Dinge, die einfach zusammengehören. Hinter Manner ist Eskimo die zweitstärkste Lebensmittelmarke in Österreich. Die Konkurrenz im Eisbereich ist überschaubar. Froneri mit den Marken Mövenpick und Schöller sowie die Premiummarken Häagen-Dazs und Ben & Jerry´s (gehört ebenso wie Eskimo zum Unilever-Konzern) sind vereinzelt in den Eistruhen vorhanden. Die wohl stärkste Konkurrenz sind Eigenmarken der Supermärkte wie Hofer, Spar und Lidl.