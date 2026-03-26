Dann wird die österreichische Seele zum Schnitzel

Er flüstert, schreit, tanzt, übergießt sich mit Wasser. Zieht auch das Phönix-Publikum in seine Geräuschexperimente mit ein. Wodurch die schwer zu ertragende Obsession Konrads plötzlich und für kurze Zeit auch wieder Komik und Leichtigkeit erhält.

Dabei wird der silbrige Bühnenkubus von Ramallah Aubrecht gefühlt immer enger. Bis Konrad zum Schluss den Mord an seiner Ehefrau gesteht.