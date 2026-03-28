Die kleine Botin ist komplett im Oster-Modus

Wir gestalten schöne, kleine Kräutervasen für die Oster-Deko. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Endlich Ferien und ein paar ruhige Tage! Ich muss gestehen, vor nicht sehr langer Zeit habe ich die langen und häufigen Schulferien mit recht strenger Meinung beurteilt: zu lange sind die Zeiten, in denen man als Eltern echt jonglieren muss, wenn die Regelmäßigkeit und die Betreuung wegfallen und man den Alltag immer wieder neu strukturieren muss. Vor allem, wenn man „Teilzeit-alleinerziehend“ oder „getrennt erziehend“ ist.
Inzwischen sehe auch ich die Ferien als willkommene Verschnaufpausen im Hamsterrad. Die Kinder sind weitestgehend selbstständig und unser Alltag besteht eher aus Abmachungen und Freizeitplanung, als daraus, dass ich ihnen vordiktiere, wann was wie erledigt werden muss. Das „entstresst“ ungemein. Und so können wir alle drei die Ferienwochen genießen und einfach ohne Wecker in den Tag starten.
Was wir immer noch machen, sind schöne, einfache DIYs. Vor Ostern sind es die Eierschalen, an denen wir auch heuer nicht vorbei kommen. Wir haben kleine „Kräuter-Vasen“ gestaltet. Rosmarin duftet jetzt im Esszimmer und der Tisch sieht auch schön frühlingshaft aus. Für die „Vasen“ habe ich drei Eier relativ weit oben aufgeschlagen und die Schale gut ausgewaschen und trocknen lassen. Aus einer Motiv-Serviette habe ich die Ginkgo-Blatt-Muster ausgeschnitten und mit Milch (!) auf das Ei geklebt. Das klappt wirklich! Ich habe das auf Social Media gesehen. Und siehe da – es hält und „pappt“ viel weniger als Kleber.
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