Die kleine Botin ist komplett im Oster-Modus

Was wir immer noch machen, sind schöne, einfache DIYs. Vor Ostern sind es die Eierschalen, an denen wir auch heuer nicht vorbei kommen. Wir haben kleine „Kräuter-Vasen“ gestaltet. Rosmarin duftet jetzt im Esszimmer und der Tisch sieht auch schön frühlingshaft aus. Für die „Vasen“ habe ich drei Eier relativ weit oben aufgeschlagen und die Schale gut ausgewaschen und trocknen lassen. Aus einer Motiv-Serviette habe ich die Ginkgo-Blatt-Muster ausgeschnitten und mit Milch (!) auf das Ei geklebt. Das klappt wirklich! Ich habe das auf Social Media gesehen. Und siehe da – es hält und „pappt“ viel weniger als Kleber.