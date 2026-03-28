Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin ist komplett im Oster-Modus

Niederösterreich
28.03.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wir gestalten schöne, kleine Kräutervasen für die Oster-Deko. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

0 Kommentare

Endlich Ferien und ein paar ruhige Tage! Ich muss gestehen, vor nicht sehr langer Zeit habe ich die langen und häufigen Schulferien mit recht strenger Meinung beurteilt: zu lange sind die Zeiten, in denen man als Eltern echt jonglieren muss, wenn die Regelmäßigkeit und die Betreuung wegfallen und man den Alltag immer wieder neu strukturieren muss. Vor allem, wenn man „Teilzeit-alleinerziehend“ oder „getrennt erziehend“ ist.

 Inzwischen sehe auch ich die Ferien als willkommene Verschnaufpausen im Hamsterrad. Die Kinder sind weitestgehend selbstständig und unser Alltag besteht eher aus Abmachungen und Freizeitplanung, als daraus, dass ich ihnen vordiktiere, wann was wie erledigt werden muss. Das „entstresst“ ungemein. Und so können wir alle drei die Ferienwochen genießen und einfach ohne Wecker in den Tag starten.

Was wir immer noch machen, sind schöne, einfache DIYs. Vor Ostern sind es die Eierschalen, an denen wir auch heuer nicht vorbei kommen. Wir haben kleine „Kräuter-Vasen“ gestaltet. Rosmarin duftet jetzt im Esszimmer und der Tisch sieht auch schön frühlingshaft aus. Für die „Vasen“ habe ich drei Eier relativ weit oben aufgeschlagen und die Schale gut ausgewaschen und trocknen lassen. Aus einer Motiv-Serviette habe ich die Ginkgo-Blatt-Muster ausgeschnitten und mit Milch (!) auf das Ei geklebt. Das klappt wirklich! Ich habe das auf Social Media gesehen. Und siehe da – es hält und „pappt“ viel weniger als Kleber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
28.03.2026 05:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
155.718 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
118.183 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
112.631 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1333 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf