Fürs „Problemlösen“: Er zahlte Epstein Millionen

Epstein soll Schweigegeld an Frau gezahlt haben

Epstein rühmte sich etwa damit, eine staatliche Steuerprüfung gegen eine Frau verhindert zu haben, der Black Millionen von Dollar gezahlt hatte. Er plante wohl auch, eine andere Frau, die drohte, Black öffentlich des Missbrauchs zu beschuldigen, zu überwachen, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Er soll Black sogar geraten haben, sich von seiner Frau zu trennen, nachdem diese von seiner Untreue erfahren hatte.