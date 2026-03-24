Schweigegeld an Frauen
Fürs „Problemlösen“: Er zahlte Epstein Millionen
Epstein besserte sein Vermögen scheinbar durch ein ausgeklügeltes System auf. Dazu gehörten nicht nur Finanzberatung, sondern auch aggressive Steuertricks. Für einen Wall Street-„Titanen“ spielte er sogar dessen persönlichen Problemlöser.
In den Epstein-Files taucht immer wieder der Begriff „tax deductible“ („steuerlich absetzbar“) auf. Doch seine Steuertricks nutzte der Milliardär nicht nur selbst, er verkaufte sie scheinbar auch an andere.
170 Millionen von Wall-Street-Größe
Einer seiner treuesten Kunden soll Leon Black gewesen sein, wie die „New York Times“ berichtet. Er ist Mitgründer und -eigentümer der milliardenschweren Investmentgesellschaft Apollo. Dieser zahlte Epstein wohl 170 Millionen Dollar (rund 147 Millionen Euro). Einerseits habe er Black dafür geholfen, Steuern zu minimieren, doch nicht nur das: Der verurteilte Sexualstraftäter soll ihm auch dabei geholfen haben, Millionen von Dollar zu verschleiern, die Black an Frauen gezahlt hatte.
Epstein soll Schweigegeld an Frau gezahlt haben
Epstein rühmte sich etwa damit, eine staatliche Steuerprüfung gegen eine Frau verhindert zu haben, der Black Millionen von Dollar gezahlt hatte. Er plante wohl auch, eine andere Frau, die drohte, Black öffentlich des Missbrauchs zu beschuldigen, zu überwachen, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Er soll Black sogar geraten haben, sich von seiner Frau zu trennen, nachdem diese von seiner Untreue erfahren hatte.
Black zahlte Millionen an Frauen
Laut Akten, die der „New York Times“ zugespielt wurden, hat Black etwa 20 Millionen Dollar an ein Dutzend Frauen gezahlt, mit denen er zumindest teilweise sexuelle Beziehungen hatte. Epstein soll daran beteiligt gewesen sein, Strategien zu erarbeiten, um einen großen Teil des Geldes zu „verteilen“.
Ein Post auf X zeigt den US-Unternehmer:
„Epstein benutzt, um Zahlungen an Frauen zu verschleiern“
Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses hat Leon Black kürzlich zu einer Anhörung aufgefordert. Senator Ron Wyden, der seit Jahren die finanziellen Verbindungen von Black zu Epstein untersucht, warf ihm kürzlich in einem Schreiben vor, Epstein offenbar benutzt zu haben, um Zahlungen an Frauen zu verschleiern. Er stellte außerdem infrage, ob Leon Black die Steuergesetze eingehalten habe.
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