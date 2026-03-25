Verstörende Anklage gegen Tiertöter in Naziuniform

Die verstörende Anklage der Staatsanwaltschaft Wien umfasst drei Bereiche: nationalsozialistische Wiederbetätigung, Missbrauchsdarstellungen Unmündiger und Tierquälerei. Aufgeflogen sind die schrecklichen Vorwürfe gegen einen 58-jährigen Österreicher in Deutschland, wo er in einer WhatsApp-Gruppe aktiv war. Dort soll er die abscheulichen Bilder und Videos gepostet haben, die ihn in Ledermontur, mit SS-Zeichen oder Hakenkreuzbinde am Oberarm, schwarzen Springerstiefeln und Lederpeitsche zeigen.