Statt in Konditorei in Wohnungsbordell gebracht

Einige Unklarheiten

Ganz so einfach dürfte es aber in diesem Fall nicht sein. Schnell war klar, dass vertagt werden müsse: Die 22-Jährige selbst war nämlich nicht als Zeugin zugegen, sondern ungreifbar. Nach ihr wird derzeit gefahndet. Auch weitere Zeugen sollen beim nächsten Termin noch einvernommen werden, wie etwa der anonyme Anzeiger, der selbst als Freier bei der jungen Ungarin zu Gast gewesen war, sowie ein mysteriöser Ungar. Die Angeklagte beharrte nämlich beim Prozess darauf, die Wohnung eigentlich für ihn angemietet zu haben, weil er sie um eine Bleibe in Wels gebeten habe. Einvernommen werden soll auch noch der Vermieter.