Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Wels

Statt in Konditorei in Wohnungsbordell gebracht

Oberösterreich
25.03.2026 18:00
Die Angeklagte am Landesgericht Wels.
Die Angeklagte am Landesgericht Wels.(Bild: CH, Krone KREATIV)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Wegen grenzüberschreitender Prostitution musste sich am Dienstag eine Ungarin (35) am Landesgericht Wels verantworten. Sie habe eine 22-jährige Landsfrau nach Wels gelockt, um dort als Konditorin zu arbeiten – stattdessen arbeitete sie kurz darauf in einer Wohnung als illegale Prostituierte.

0 Kommentare

Die bildhübsche und zierliche 22-jährige Ungarin habe in ihrem Heimatland als Konditorin gearbeitet, sei aber zuletzt arbeitslos gewesen. Auf Facebook sei sie auf eine Anzeige der Angeklagten gestoßen und daraufhin nach Wels gereist. Doch dort angekommen, habe die 35-Jährige ihrer verschüchterten jüngeren Landsfrau Dessous angezogen, sie fotografiert und mit einem Profil auf einer Erotik-Plattform ausgestattet. Dann habe sie ein Zimmer am Welser Stadtplatz angemietet, in dem die junge Ungarin schließlich Freier empfangen habe, bis bei der Polizei eine Anzeige wegen illegaler Wohnungsprostitution einging. 

Nicht ganz klipp und klar
Würde es nach der Anklage gehen, die die Staatsanwältin am Dienstag am Landesgericht Wels vortrug, wäre alles klipp und klar – ein eindeutiger Fall von grenzüberschreitender Prostitution, wo junge Frauen unter falschen Vorwänden ins Land gelockt und schließlich von Zuhältern ausgenutzt werden. Die zweifach vorbestrafte Angeklagte bekannte sich aber nicht schuldig: „Ich kenne diese Frau nicht“, betonte sie mehrmals.

Einige Unklarheiten
Ganz so einfach dürfte es aber in diesem Fall nicht sein. Schnell war klar, dass vertagt werden müsse: Die 22-Jährige selbst war nämlich nicht als Zeugin zugegen, sondern ungreifbar. Nach ihr wird derzeit gefahndet. Auch weitere Zeugen sollen beim nächsten Termin noch einvernommen werden, wie etwa der anonyme Anzeiger, der selbst als Freier bei der jungen Ungarin zu Gast gewesen war, sowie ein mysteriöser Ungar. Die Angeklagte beharrte nämlich beim Prozess darauf, die Wohnung eigentlich für ihn angemietet zu haben, weil er sie um eine Bleibe in Wels gebeten habe. Einvernommen werden soll auch noch der Vermieter. 

Fehlende Zeugen
Verteidiger Michael Lanzinger meinte auch, dass jener mysteriöse Ungar und die gesuchte 22-Jährige in Ungarn an derselben Adresse gemeldet gewesen und wohl auch eine Beziehung geführt hätten. Außerdem gäbe es Hinweise darauf, dass die junge Frau bereits zuvor in Rumänien und nach ihrem Untertauchen in Österreich noch dem horizontalen Gewerbe nachgegangen sei.

Lesen Sie auch:
Wie hier auf diesem Symbolbild empfing die Frau Kunden in ihren eigenen vier Wänden – offenbar ...
In Linzer Wohnsiedlung
Prostituierte verkehrte neben Kinder-Beistellbett
18.02.2026
Frauen als Opfer
Wer Geld versteckte, wurde von Zuhälter bestraft
09.01.2026

Fortsetzung soll Klarheit bringen
Dem gegenüber stehen die Beweise der Anklage: Die zweifach Vorbestrafte hatte die Wohnung angemietet, die Fotos für das Erotik-Profil seien in ihrer Wohnung entstanden, und dort habe man auch die Dessous gefunden. Zuletzt sei auch die IP-Adresse, von der der Account erstellt worden war, dem Mobiltelefon der Angeklagten zuzuordnen gewesen. Ob die Vorwürfe halten, wird sich am zweiten Verhandlungstag, dem 9. Juni, zeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
140.899 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
126.236 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
119.374 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
1929 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1775 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1477 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Oberösterreich
Kiloweise Drogen
Sieben Festnahmen bei Razzia in drei Wohnungen
Prozess in Wels
Statt in Konditorei in Wohnungsbordell gebracht
Folgen des Iran-Kriegs
FACC-Boss: Teuerung darf nicht „durchrauschen“
Erhöhung der Gebühren
Staatsbürgerschaft: Vergabe soll strenger werden
Aufsichtsrat-Beschluss
Oberbank fixiert Nachfolge für Franz Gasselsberger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf