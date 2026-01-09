Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen als Opfer

Wer Geld versteckte, wurde von Zuhälter bestraft

Oberösterreich
09.01.2026 16:00
Die Frauen wurden als illegale Prostituierte missbraucht. (Symbolbild)
Die Frauen wurden als illegale Prostituierte missbraucht. (Symbolbild)(Bild: Andi Schiel)

Einem besonders unangenehmen Zeitgenossen haben nun Polizisten aus Oberösterreich und Innsbruck das Handwerk gelegt. Der 27-jährige Ungar hatte zumindest drei Landsfrauen zur Prostitution gezwungen und ihnen dann auch noch das Geld abgenommen. 

0 Kommentare

Es waren umfangreiche Erhebungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich, nach denen schließlich ein 27-jähriger ungarischer Staatsbürger ausgeforscht werden konnte, der seit Februar 2025 mindestens zumindest drei weibliche Opfer, 18, 23 und 32 Jahre alt, sexuell ausbeutete, sie zur Prostitution zwang und ihr Geld nahm.

Zwei der Opfer wurden aus Ungarn, unter Vorspielen falscher Tatsachen,  nach Österreich – Wels und Innsbruck – gebracht, dabei wurde ihr schwierige finanzielle Lage ausgenutzt. Das durch illegale Wohnungs- und Hotelprostitution erarbeitete Geld mussten die Frauen zur Gänze an den 27-Jährigen abgeben.

Frauen wurden bestraft
Außerdem verhängte der Beschuldigte auch Strafen, wenn ein Opfer etwa Geld vor ihm versteckte. Der Zuhälter und eines der Opfer schließlich am 8. Jänner 2026 in Innsbruck lokalisiert werden. Polizisten des Landeskriminalamtes OÖ konnten den 27-Jährigen mit Unterstützung der Tiroler Kollegen kurz vor der Abreise aus Innsbruck festnehmen. Anschließend erfolgte die Durchsuchung eines illegalen Bordells in Innsbruck.

Sechsstelligen Betrag „verdient“
Dabei konnten Bargeld und Suchtgift aufgefunden und sichergestellt werden. Der Täter dürfte sich mit einem Betrag in mindestens sechsstelliger Euro-Höhe bereichert haben. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert und wird in den nächsten Tagen in die Justizanstalt Wels überstellt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Oberösterreich
Plakolm ist Geschichte
Hochzeit in Venedig: Ministerin hat Ja gesagt!
Alles neu im Jahr 2026
Unsicherheiten und offene Fragen sorgen OÖ. Bauern
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Frauen als Opfer
Wer Geld versteckte, wurde von Zuhälter bestraft
Neue Primärversorgung
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf