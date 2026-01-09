Wer Geld versteckte, wurde von Zuhälter bestraft

Frauen wurden bestraft

Außerdem verhängte der Beschuldigte auch Strafen, wenn ein Opfer etwa Geld vor ihm versteckte. Der Zuhälter und eines der Opfer schließlich am 8. Jänner 2026 in Innsbruck lokalisiert werden. Polizisten des Landeskriminalamtes OÖ konnten den 27-Jährigen mit Unterstützung der Tiroler Kollegen kurz vor der Abreise aus Innsbruck festnehmen. Anschließend erfolgte die Durchsuchung eines illegalen Bordells in Innsbruck.