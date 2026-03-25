Tom Blyth verteidigt Nackt-Outfit seiner Freundin

Daniela Norman: Karriere zwischen Netflix und Hollywood

Der Brite Tom Blyth spielte den Coriolanus Snow in „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ und ist auf Netflix im Film „People We Meet on Vacation“ zu sehen.

Daniela Norman ist vor allem durch ihre Rolle in der „Tiny Pretty Things“ bekannt. Zudem war sie im Musicalfilm „Cats „zu sehen. In den letzten Monaten trat sie zunehmend gemeinsam mit Blyth in der Öffentlichkeit auf.