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„Exquisit“ ausgesehen

Tom Blyth verteidigt Nackt-Outfit seiner Freundin

Society International
25.03.2026 11:33
Tom Blyth verteidigt die offenherzige Kleiderwahl seiner Freundin Daniela Norman
Tom Blyth verteidigt die offenherzige Kleiderwahl seiner Freundin Daniela Norman(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

„Tribute von Panem“-Star Tom Blyth hat sich öffentlich schützend vor seine Freundin Daniela Norman gestellt – nachdem diese für ihr Outfit bei einer glamourösen Oscar-Party scharf kritisiert wurde.

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Bei der renommierten Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles erschien Daniela Norman in einem auffälligen, transparenten Kleid an der Seite ihres Partners. Während viele Fans den Look feierten, sorgte ein kritischer Kommentar auf Social Media für Aufsehen.

Ein Nutzer bezeichnete ihr Outfit als „vulgär“ und „unangemessen“ für den Anlass – besonders im Vergleich zu Blyths elegantem Auftritt.

Mit seiner klaren Reaktion setzt Tom Blyth ein deutliches Zeichen gegen Online-Hate und stellt ...
Mit seiner klaren Reaktion setzt Tom Blyth ein deutliches Zeichen gegen Online-Hate und stellt sich demonstrativ hinter seine Partnerin.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Klare Ansage von Tom Blyth
Der Schauspieler ließ diese Kritik nicht unbeantwortet und reagierte jetzt direkt unter seinem Beitrag. Mit deutlichen Worten stellte er klar, dass er voll und ganz hinter seiner Freundin steht: Sie habe ein Kleid getragen, das sie liebe – und darin „exquisit“ ausgesehen.

Daniela Norman und Tom Blyth machten ihre Beziehung im September 2025 öffentlich.
Daniela Norman und Tom Blyth machten ihre Beziehung im September 2025 öffentlich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auch als der Kommentator nachlegte und von einem „unangemessenen Kontrast“ sprach, blieb Blyth bei seiner Haltung und verteidigte Norman weiterhin.

Daniela Norman: Karriere zwischen Netflix und Hollywood
Der Brite Tom Blyth spielte den Coriolanus Snow in „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ und ist auf Netflix im Film „People We Meet on Vacation“ zu sehen.

Daniela Norman ist vor allem durch ihre Rolle in der „Tiny Pretty Things“ bekannt. Zudem war sie im Musicalfilm „Cats „zu sehen. In den letzten Monaten trat sie zunehmend gemeinsam mit Blyth in der Öffentlichkeit auf.

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Beziehung seit 2025 im Rampenlicht
Offiziell zeigten sich die beiden erstmals im September gemeinsam auf dem roten Teppich. Seit Anfang 2025 ist Norman regelmäßig auf Blyths Social-Media-Kanälen präsent – ein Zeichen dafür, dass die Beziehung zunehmend öffentlich wird.

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