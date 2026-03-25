Nach Messerangriff: Polizei sucht diesen Mann!

Nachdem Anfang Februar ein brutaler Messerangriff in Wien-Meidling für Aufregung sorgte, sucht die Polizei nun mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter. Jetzt wird mit einem Foto nach dem Verdächtigen (26) gefahndet.
Wie bereits berichtet, wurde ein 32-jähriger Mann am 3. Februar in seiner eigenen Wohnung Opfer einer grausamen Attacke. Der mutmaßliche Täter: sein 26-jähriger Schwager. Laut Ermittlern soll sich der Mann gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft haben, bevor er mit einem Messer mehrfach auf den 32-Jährigen einstach – und zwar gezielt in besonders gefährliche Körperregionen.
Das Opfer erlitt schwere Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie an den Oberschenkeln.
Nach der Attacke ergriff der Verdächtige die Flucht und ist seither untergetaucht. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb zunächst ohne Erfolg.
Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) übernahm umgehend die Ermittlungen, die seither auf Hochtouren laufen.
Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsan waltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung des Fotos des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstell Süd unter der Telefonnummer 01-31310-57800 oder 01 31310-57113 erbeten.
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