Nach Messerangriff: Polizei sucht diesen Mann!

Wie bereits berichtet, wurde ein 32-jähriger Mann am 3. Februar in seiner eigenen Wohnung Opfer einer grausamen Attacke. Der mutmaßliche Täter: sein 26-jähriger Schwager. Laut Ermittlern soll sich der Mann gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft haben, bevor er mit einem Messer mehrfach auf den 32-Jährigen einstach – und zwar gezielt in besonders gefährliche Körperregionen.