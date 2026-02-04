Schwager sticht mehrmals auf Mann ein und flüchtet

Attacke beim Après-Ski: Brutalo-Schläger gefasst!
Urlauber (32) entlarvt
In der Nacht auf Dienstag ist es in einer Wohnung in Wien-Meidling zu einer brutalen Messerattacke auf einen 32-Jährigen gekommen. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Gegen 4.45 Uhr war der Schwager des Opfers mit dem Messer auf den 32-Jährigen losgegangen. Dieser erlitt dabei schwere Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie an den Oberschenkeln.
Fahndung läuft
Laut der Polizei besteht keine Lebensgefahr mehr. Der mutmaßliche Täter, ein 26-Jähriger, flüchtete nach der Tat. Eine großangelegte Fahndung läuft, sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.
Warum es zu der brutalen Attacke kam, ist noch völlig offen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
