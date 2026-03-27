Frühlingswanderung zwischen Stadt und Land

Wir starten an der Bushaltestelle Waldhof/Rettenbachklamm in Mariatrost und sehen nur wenige Meter davon entfernt die gelben Wegweiser im Kreuzungsbereich. Auf einer Nebenstraße gelangen wir zum Start des Wanderweges direkt am Rettenbach. Der naturbelassene Steig verläuft parallel zum Bach, vorbei an Infotafeln, über Holzbrücken bis zum Ende des geschützten Landschaftsteils und zu einer Wegkreuzung.