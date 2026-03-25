Nach Schweinskopf-Tat: „Lassen uns nicht spalten“

„Wir sind alle Menschen“

Mit einer brennenden Kerze in der Hand setzte auch Schwester Notburga Maringele von den Tertiarschwestern in Hall ein Zeichen. Der Vorfall habe sie sehr betroffen gemacht, vor einer Verrohung der Gesellschaft habe sie Angst, sagte sie zur „Krone“. Daher habe sie herkommen müssen. In ihrem Redebeitrag brachte sie es mit zwei Geschichten aus dem Juden- und Christentum auf den Punkt: „Nicht den Christen oder den Muslim, den Linken oder Rechten – wir müssen den Menschen sehen.“