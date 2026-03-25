Bregenzerwald wird von Mäuseplage heimgesucht

Fallen und natürliche Feinde

Um der Lage Herr zu werden, ist das Aufstellen von Fallen eine Möglichkeit. Angesichts der Dimension der Plage ist dies allerdings eine kaum zu bewältigende Sisyphusarbeit. Zudem müssten alle Landwirte mitmachen, da die Nager keine Grundstücksgrenzen kennen, betont Meusburger. Hilfe kommt in der Regel aber auch von der Natur selbst. So gelten Füchse beispielsweise als hocheffektive Mäusejäger. Allerdings werden diese beim Überqueren der L200 oft überfahren – die „Bregenzerwälder Autobahn“ gilt als der Fuchsfriedhof in Vorarlberg schlechthin. Auch bei allen Greifvögeln stehen Mäuse auf dem Speiseplan ganz oben. Meusburger empfiehlt, diese durch das Aufstellen von Sitzstangen bei der Jagd zu unterstützen.