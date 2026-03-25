Kampf gegen den Lärm künftig im gesamten Land

"Lärmterror hat in Salzburg keinen Platz. Deshalb weiten wir unser Pilotprojekt nun auf das gesamte Bundesland aus, um weitere Daten sammeln zu können. Die Erkenntnisse, die wir gewinnen, sollen den Weg für die rechtlichen Grundlagen eines österreichweiten Regelbetriebs ebnen. Zeitgleich arbeiten wir gemeinsam mit dem Bund intensiv an der Erarbeitung einer gesetzlichen Grundlage“, erklärt Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).