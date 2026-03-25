Kampf gegen den Lärm künftig im gesamten Land

Nicht nur Rasern geht es in Salzburg an den Kragen. Mit sogenannten Lärmblitzern geht die heimische Polizei seit dem vergangenen Jahr gegen technisch manipulierte und zu laute Fahrzeuge vor. Bisher ist das nur in der Stadt Salzburg passiert. Nach dem Pilotversuch werden die Messungen künftig auf das gesamte Bundesland ausgeweitet.
"Lärmterror hat in Salzburg keinen Platz. Deshalb weiten wir unser Pilotprojekt nun auf das gesamte Bundesland aus, um weitere Daten sammeln zu können. Die Erkenntnisse, die wir gewinnen, sollen den Weg für die rechtlichen Grundlagen eines österreichweiten Regelbetriebs ebnen. Zeitgleich arbeiten wir gemeinsam mit dem Bund intensiv an der Erarbeitung einer gesetzlichen Grundlage“, erklärt Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).
Seit August 2025 kommen die Lärmblitzer, die Joanneum Research mit Sitz in Graz entwickelt hat, testweise in der Landeshauptstadt zum Einsatz. Dabei konnten bereits mehrere Fahrzeuge identifiziert werden, die in weiterer Folge auch angezeigt wurden.
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