Inferno bei Einfamilienhaus: Rätsel um die Ursache

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Bezirk Kufstein! In Unterlangkampfen brach im Bereich einer Garage ein Brand aus – die Flammen griffen letztlich auch auf das Einfamilienhaus über. Die Ursache ist derzeit noch völlig unklar. Das Wohnhaus ist vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde zum Glück niemand.