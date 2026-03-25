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Vorerst unbewohnbar

Inferno bei Einfamilienhaus: Rätsel um die Ursache

Tirol
25.03.2026 08:28
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch im Tiroler Bezirk Kufstein! In Unterlangkampfen brach im Bereich einer Garage ein Brand aus – die Flammen griffen letztlich auch auf das Einfamilienhaus über. Die Ursache ist derzeit noch völlig unklar. Das Wohnhaus ist vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde zum Glück niemand.

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Kurz vor 23.30 Uhr wurden mehrere Feuerwehren aus der Region zu dem Brand in Unterlangkampfen via Leitstelle Tirol alarmiert. Schauplatz des Einsatzes war ein Einfamilienhaus mit direkt angebauter Garage.

Feuer breitete sich rasend schnell aus
In dieser Garage dürfte der Brand ersten Ermittlungen zufolge auch ausgebrochen sein, schildert ein Polizeisprecher auf „Krone“-Nachfrage. Das Feuer breitete sich rasant aus – binnen kürzester Zeit stand die Garage in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über.

Zitat Icon

Beim Eintreffen stand die Garage bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Wohngebäude sowie den Dachstuhl übergegriffen.

Die Feuerwehr

„Dank des schnellen und koordinierten Handelns der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf die anderen benachbarten Gebäude erfolgreich verhindert werden“, hieß es vonseiten der Feuerwehr.

Mehrere Gasflaschen weggebracht
Der Bewohner habe sich zur Zeit des Brandausbruchs nicht im Haus befunden. Dort gelagerte Gasflaschen konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig entfernt und zu einem sicheren Ort gebracht werden.

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Ermittlungen zur Brandursache laufen
Die Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen das Flammeninferno an. Gegen 3 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Ermittlungen dazu laufen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

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