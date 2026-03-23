Liftstation in Tirol wurde zum Raub der Flammen

Einsatz für die Feuerwehr, die Rettung und die Polizei in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Sonntagabend! Eine ehemalige Liftstation stand in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten etwas mehr als eine Stunde.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 19.15 Uhr. Grund dafür war ein Brand in der ehemaligen Liftstation des Hochkogelliftes. Diese wird mittlerweile als Garage für landwirtschaftliche Maschinen bzw. als Geräteschuppen genutzt. Eine Nachbarin war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte umgehend Alarm geschlagen.
Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.
Eine Sprecher der Polizei
Ursache wird noch untersucht
„Die Löscharbeiten wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Fieberbrunn durchgeführt. Um 20.25 Uhr konnte ,Brand aus‘ gegeben werden“, heißt es von den Ermittlern. Glück im Unglück: Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.
Neben der Feuerwehr standen weiters ein Rettungswagen des Roten Kreuzes sowie drei Polizeistreifen im Einsatz.
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