Liftstation in Tirol wurde zum Raub der Flammen

Ursache wird noch untersucht

„Die Löscharbeiten wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Fieberbrunn durchgeführt. Um 20.25 Uhr konnte ,Brand aus‘ gegeben werden“, heißt es von den Ermittlern. Glück im Unglück: Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.