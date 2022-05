Hans Kilgers neuer Genuss-Tempel in Gamlitz

Der Münchner Investor Hans Kilger ist in letzter Zeit durch Insolvenzen und Querschläge bei seinen Firmenbeteiligungen in die Schlagzeilen geraten. Jetzt lässt der Wahlsteirer aber mit guten Nachrichten aufhorchen: Der Aus- und Umbau des Jaglhofs in Gamlitz ist fertig. Zehn Millionen Euro wurden investiert, dabei kamen ausschließlich steirische Betriebe zum Zug. Weitere Projekte in der Südsteiermark sollen noch folgen.