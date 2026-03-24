Trumps Umfragewerte sinken auf neues Rekordtief

Die Stimmung kippt: Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump ist auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus gefallen – und gleich mehrere Faktoren scheinen dafür verantwortlich zu sein.
Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Ipsos im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuters sind nur noch 36 Prozent der befragten US-Bürgerinnen und -Bürger mit Trumps Amtsführung zufrieden. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 40 Prozent.
Unzufriedenheit bei Lebenshaltungskosten
Besonders kritisch sehen viele Befragte Trumps Umgang mit den Lebenshaltungskosten – einem zentralen Thema seines Wahlkampfs im Jahr 2024. Lediglich 25 Prozent stellen ihm in diesem Bereich ein gutes Zeugnis aus.
Wachsende Ablehnung des Iran-Kriegs
Auch der Krieg gegen den Iran stößt zunehmend auf Ablehnung. Laut Umfrage missbilligen 61 Prozent der Befragten die Angriffe, die am 28. Februar mit koordinierten Militäraktionen der USA und Israels begonnen hatten. In der Vorwoche waren es noch 59 Prozent gewesen. Demgegenüber befürworten aktuell 35 Prozent die Angriffe (Vorwoche: 37 Prozent). Trump war ursprünglich mit dem Versprechen angetreten, „dumme Kriege“ zu vermeiden.
Rückhalt bei Republikanern bleibt – mit Abstrichen
Innerhalb der Republikanischen Partei bleibt der Rückhalt für Trump zwar grundsätzlich hoch. Allerdings wächst auch hier die Kritik: Der Anteil der Republikaner, die seinen Umgang mit den Lebenshaltungskosten ablehnen, stieg auf 34 Prozent – nach 27 Prozent in der Vorwoche.
Keine Auswirkungen auf Wahlchancen erkennbar
Auf die Aussichten der Republikaner bei den Kongresswahlen im November scheint sich Trumps sinkende Popularität bislang nicht auszuwirken. 38 Prozent der registrierten Wählerinnen und Wähler halten die Republikaner für kompetenter in Wirtschaftsfragen, 34 Prozent die Demokraten.
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