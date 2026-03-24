Trumps Umfragewerte sinken auf neues Rekordtief

Wachsende Ablehnung des Iran-Kriegs

Auch der Krieg gegen den Iran stößt zunehmend auf Ablehnung. Laut Umfrage missbilligen 61 Prozent der Befragten die Angriffe, die am 28. Februar mit koordinierten Militäraktionen der USA und Israels begonnen hatten. In der Vorwoche waren es noch 59 Prozent gewesen. Demgegenüber befürworten aktuell 35 Prozent die Angriffe (Vorwoche: 37 Prozent). Trump war ursprünglich mit dem Versprechen angetreten, „dumme Kriege“ zu vermeiden.