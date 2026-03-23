Kolumbus auf Gelände des Weißen Hauses aufgestellt

US-Präsident Donald Trump hat auf dem Gelände des Weißen Hauses an der Nordseite des Eisenhower Executive Office Buildings eine Statue von Christoph Kolumbus errichten lassen. Es ist der jüngste Versuch, die Darstellung der US-amerikanischen Geschichte und Kultur umzugestalten. Der Kampf gegen eine von Trump als „antiamerikanisch“ bezeichnete Ideologie umfasste bereits unter anderem die Entfernung von Ausstellungen zur Sklaverei, sowie die Restaurierung von Statuen der Konföderierten.