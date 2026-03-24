Kreml verbietet Proteste wegen Corona und Raketen

Festnahmen und Geldstrafen

In der Großstadt Perm zogen die Behörden erst kurz vor Beginn einer Kundgebung die Erlaubnis zurück; weil die Leute schon auf der Straße waren, kam es dort laut Medien zu Festnahmen. Es seien auch Geldstrafen verhängt worden, hieß es. Die Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen in Russland ist verboten. In Krasnodar zogen die Behörden ebenfalls eine erteilte Genehmigung wieder zurück und begründeten dies mit der Gefahr durch ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe.