Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Busreisen Zoller im Test: Komfort & Erfahrung

Specials
25.03.2026 09:34
Werbung
Komfortable Busreisen ab Tirol: Zoller Reisen busdichweg! überzeugt mit persönlichem Service und ...
Komfortable Busreisen ab Tirol: Zoller Reisen busdichweg! überzeugt mit persönlichem Service und 100 % Durchführungsgarantie.(Bild: Zoller Reisen GmbH)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Pünktliche Abfahrten, zuverlässige Organisation und ein erkennbar persönlicher Stil: Reisebüro Zoller busdichweg! setzt deutliche Akzente im Bereich Busreisen ab Tirol und Bayern. Doch wie gestaltet sich das Erlebnis tatsächlich für Reisende, und welche Aspekte machen Zoller zu einer besonderen Adresse, wenn es um Reisen durch Europa geht? Ein Praxistest zeigt, dass hinter dem traditionsreichen Familienunternehmen weit mehr steckt als ein gewöhnlicher Anbieter für Gruppenreisen.

Busreisen ab Tirol & Bayern: Familienbetrieb mit persönlicher Betreuung
Der direkte Kontakt zu den Reisegästen zählt zu den unverkennbaren Vorzügen von Zoller Reisen busdichweg!. Anders als bei vielen Großanbietern herrscht hier ein Klima, in dem individuelle Wünsche nicht untergehen. Es sind kleine Gesten und eine freundliche Ansprache, die den Unterschied markieren. Mit Inhaber Klaus Zoller an Bord werden Busreisen ab Tirol und Bayern zu vertrauten Unternehmungen. Viele Stammgäste schätzen, dass man bei Zoller Reisen keine anonyme Nummer bleibt. Die persönliche Begrüßung, Flexibilität im Ausflugsprogramm und ein offenes Ohr für Sonderwünsche gelten als Markenzeichen, die in der Branche selten geworden sind.

Komfortable Busreisen mit Zoller Reisen: 100 % Durchführungsgarantie
Wer eine Erlebnisreise mit dem Bus plant, sucht Komfort, Sauberkeit und gut geplante Tagesabläufe. Zoller Reisen stellt diese Merkmale in den Fokus. Die Busse sind modern ausgestattet, werden regelmäßig gewartet und bieten ausreichend Platz. Ein Aspekt, der gerade bei längeren Rundreisen nach Schottland, in die Normandie oder nach Parma einen echten Mehrwert darstellt. Der Unterschied zu klassischen Linienbussen, die viele noch aus der Schulzeit kennen, ist sofort spürbar. Vom gepflegten Interieur bis zu den qualifizierten Kapitän:innen am Steuer legt das Unternehmen Wert auf ein Reiseerlebnis ohne Kompromisse. Die 100 % Durchführungsgarantie sorgt zudem für Ruhe: Gebuchte Reisen finden statt, unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Erlebnisreisen mit dem Bus ohne Gruppenzwang bei Zoller Reisen
Viele Kund:innen schätzen genau diesen Ansatz. Bei Zoller Reisen steht ein Urlaub im Mittelpunkt, der Raum für persönliche Wünsche lässt und nicht von starren Programmen geprägt ist. Das sorgfältig zusammengestellte Reiseangebot ermöglicht es, ausgewählte Besichtigungen mitzumachen oder bewusst Zeit ganz individuell zu gestalten. Ob Kulturreise, Kurzurlaub oder Themenreise, das Prinzip des Reisens ohne Gruppenzwang ist fester Bestandteil des Konzepts. So entsteht ein Reiseerlebnis, das sowohl entspannte Momente in der Natur als auch besondere Highlights wie Musikfestivals oder das Tortellini-Fest vereint. Die Reiseziele reichen von beliebten Klassikern bis hin zu besonderen Entdeckungen abseits bekannter Wege und werden von erfahrenen Reiseleitungen sowie einem engagierten, herzlichen Team begleitet.

Zoller Reisen: Tagesfahrten und Gruppenreisen mit Durchführungsgarantie
Zuverlässige Planung und klare Kommunikation zählen zur Philosophie von Zoller Reisen. Vor Fahrtantritt erhalten Fahrgäste alle wichtigen Informationen transparent aufbereitet, auch zu Hotels, Ausflugsmöglichkeiten und dem Ablauf. Gerade bei längeren Rundfahrten, etwa nach Schottland, in die Bretagne oder ins Land von Don Camillo und Peppone, punktet das Unternehmen mit regelmäßigen Pausen, zeitlichen Pufferzonen und Reiseleitern, die auch unterwegs für Fragen zur Verfügung stehen. Diese strukturierte Art zu arbeiten, kombiniert mit regelmäßig geschulten Fahrern, wird von der vielfältigen Kundschaft, die von jungen Erwachsenen bis zu Senioren reicht, einhellig geschätzt. Die persönliche Betreuung auf jeder Reise vermittelt Sicherheit und sorgt für eine entspannte Reiseatmosphäre.

Kultur-, Wellness- und Rundreisen mit dem Bus durch Europa
Während sich viele Anbieter zunehmend auf reine Preisangebote konzentrieren, geht Zoller Reisen bewusst einen anderen Weg. Im Mittelpunkt stehen Qualität, besondere Erlebnisse und eine persönliche Handschrift. Statt Wachstum um jeden Preis setzt der Familienbetrieb auf Beständigkeit, Innovation und authentische Reiseformate. Das Programm wird laufend weiterentwickelt und umfasst neben spezialisierten Event- und Rundreisen auch kreative Angebote für jüngere Zielgruppen. Gleichzeitig baut Zoller Reisen seine Erfahrung als Organisator von Großveranstaltungen weiter aus und legt verstärkt Wert auf Nachhaltigkeit und Weiterbildung. Wer persönliche Beratung schätzt, individuelle Betreuung sucht und außergewöhnliche Reiseziele abseits des Massenmarkts entdecken möchte, findet bei Zoller Reisen eine überzeugende Alternative.

Weitere Informationen zu laufenden Programmen, Kurzurlauben oder ausgefallenen Erlebnisreisen unter www.zollerreisen.com.

Reisebüro Zoller

Klaus Zoller

Innsbrucker Straße 4, A-6631 Lermoos

Tel.: +43 (0) 5673 3131

E-Mail: office@zoller-lermoos.at

www.zollerreisen.com

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
25.03.2026 09:34
Loading

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.919 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
120.312 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
107.610 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3112 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1075 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
1000 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Specials
Hitler glorifiziert
Gefängnisstrafe für jugendlichen Neonazi
Krone Plus Logo
Tipp aus Australien
Kärntner Babysitter als Kinderschänder verhaftet
Kein versuchter Mord
Nur auf die Katze wurde mit Absicht geschossen
Gewalt an Schwangerer
Misshandelte Ehefrau (36) schweigt vor Gericht
Gutachterin erkrankt
Rätselhafter Messerstich vor Innsbrucker Nachtclub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf