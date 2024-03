Hätten Sie‘s gewusst? So feiert Österreich Ostern

In Byzanz soll er im Mittelalter sogar ein Zeichen für Christus gewesen sein. In der Annahme, der Hase schlafe mit offenen Augen, verglich man ihn mit dem Auferstandenen, der nicht im Tod entschlafen war. Erwähnt wurde Meister Lampe als Überbringer farbiger Eier damals von einem Frankfurter Arzt, der in Heidelberg promovierte (die Dissertation trug den Titel „De ovis paschalibus - von Oster-Eyern“). Ihm zufolge soll der Brauch im Elsass, in der Pfalz und am Oberrhein entstanden sein.