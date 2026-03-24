Mistgabel statt Handy: Ostern im Camp Tierschutz

Die Woche vom 30. März bis 3. April wird im wahrsten Sinne des Wortes kein Streichelzoo für die Teilnehmer. Rund 80 Bewohner – von Eseln und Schafen bis zu Katzen und Kaninchen – müssen schließlich täglich auf dem 16.000 Quadratmeter großen Naturparadies, das in Not geratenen Tiere Unterschlupf gewährt, gepflegt werden.