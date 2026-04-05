So wurde Jesu Tod zum Urknall des Christentums

Folterknechte schlugen auf ihn ein, bis die Knochen freigelegt waren. Nach einem eilig durchgeführten Schauprozess erlitt Jesus von Nazareth die schändlichste aller Exekutionen der Antike: Nach sechs qualvollen Stunden auf dem Kreuz starb der Messias auf einem Felsensporn namens Golgotha.
„Ibis in crucem! – Du wirst das Kreuz besteigen!“ Als der jüdische Wanderprediger Jesus von Nazareth im April des Jahres 30 oder 33 mit Tausenden seiner Anhänger in Jerusalem einzog, um im Tempel das Pessachfest zu feiern, wusste er, dass sein Ende mit genau diesen Worten bevorstand. Über der Stadt lag eine fiebrige Spannung. Massen an Pilgern waren herbeigeströmt – manche Quellen sprechen von über 125.000. Um für Ruhe zu sorgen, kamen die römischen Besatzer aus dem nahen Militärlager Cäsarea angerückt; 500 schwer bewaffnete Fußsoldaten patrouillierten in Jerusalems Gassen.
Jesus kam auf einem Esel in die Stadt geritten – einerseits ein lächerliches Reittier, andererseits aber auch ein Symbol für das alte jüdischen Königtum. Auch die Huldigungen seiner Anhänger, die mit Palmblättern wedelten und in Hosanna-Chöre einstimmten, ließen die besorgte Obrigkeit erahnen, dass es sich hier um eine ernstzunehmende Bedrohung ihrer Autorität handelte. Denn Jesus verkündete nichts anderes als den Anbruch des messianischen Gottesreiches. Doch warum fühlte sich das römische Weltreich dermaßen von einem Wanderprediger bedroht, dass es ihn binnen weniger Tage in einem eilig durchgepeitschten Schauprozess zum Tode verurteilte?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.