So wurde Jesu Tod zum Urknall des Christentums

Jesus kam auf einem Esel in die Stadt geritten – einerseits ein lächerliches Reittier, andererseits aber auch ein Symbol für das alte jüdischen Königtum. Auch die Huldigungen seiner Anhänger, die mit Palmblättern wedelten und in Hosanna-Chöre einstimmten, ließen die besorgte Obrigkeit erahnen, dass es sich hier um eine ernstzunehmende Bedrohung ihrer Autorität handelte. Denn Jesus verkündete nichts anderes als den Anbruch des messianischen Gottesreiches. Doch warum fühlte sich das römische Weltreich dermaßen von einem Wanderprediger bedroht, dass es ihn binnen weniger Tage in einem eilig durchgepeitschten Schauprozess zum Tode verurteilte?