Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hannah Montana“

Miley macht uns alle kurzerhand wieder zum Teenie

Unterhaltung
24.03.2026 14:44
Zum 20. Jubiläum von „Hannah Montana“ überraschte Miley Cyrus ihre Fans mit einer Spezialfolge.
Zum 20. Jubiläum von „Hannah Montana“ überraschte Miley Cyrus ihre Fans mit einer Spezialfolge.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Zum 20. Jubiläum von „Hannah Montana“ kehrt Miley Cyrus zurück in die Welt des jungen Popstars und blickt mit zahlreichen Gästen auf die wohl prägendste Zeit ihrer Kindheit. Die „Krone“ hat sich das Special bereits angesehen und verrät Ihnen hier, was Sie sich erwarten können.

0 Kommentare

Auch 20 Jahre später sitzen die Lyrics zu ikonischen Liedern wie „This Is The Life“ oder „Rock Star“ nicht nur bei den Fans wie an Tag eins, sondern auch bei Miley Cyrus. Zum 20. Jubiläum der beliebten Disney-Sitcom „Hannah Montana“ kehrt die heute 33-Jährige in die Studios zurück und schwelgt gemeinsam mit Teilen des Casts und ihren zahlreichen loyalen Anhängern in Erinnerungen. Dafür wurde nichts dem Zufall überlassen: Die Haare blond gefärbt, das Set originalgetreu nachgebaut und die rund einstündige Spezial-Folge mit Podcasterin Alex Cooper zum Leben erweckt.

Miley Cyrus veränderte als Hannah Montana nicht nur ihr eigenes Leben, sondern wurde auch zum ...
Miley Cyrus veränderte als Hannah Montana nicht nur ihr eigenes Leben, sondern wurde auch zum Vorbild für eine ganze Generation.(Bild: Disney)

Nostalgie trägt die Fans durch die Sendung – Clips aus allen vier Staffeln sollen an eine Zeit zurückerinnern, in der das größte Problem war, ob entdeckt wird, dass es sich bei einer einfachen Teenagerin eigentlich um einen international gefeierten Popstar handelt. Miley selbst erinnert sich mit großen Emotionen an die Zeit zurück: „Hannah hat mir meinen Start gegeben, aber meine Fans haben mir dieses Leben geschenkt.“

Alex Cooper moderierte die große Jubiläums-Show.
Alex Cooper moderierte die große Jubiläums-Show.(Bild: AP/Chris Pizzello)

„Streaming“-Kritik

  • GESEHEN FÜR SIE:
    „Hannah Montana 20th Anniversary Special“
  •  WERTUNG:
    Nostalgisch, aber mehr möglich (3,5/5 Kronen)
  • STREAMINGDIENST:
    ab sofort bei Disney+

Emotional sind auch die zahlreichen prominenten Gastauftritte. Allen voran von Mama Tish Cyrus oder Schwester Noah. Besonders erfreulich ist das Erscheinen von Serien- und Real-Life-Papa Billy Ray Cyrus, mit dem Miley in den vergangenen Jahren nicht immer das beste Verhältnis hatte. Dieser hilft auch dabei, über den etwas beliebig wirkenden Besuch von Sängerin Chappell Roan hinwegzusehen. Ja, sie war wohl ein Super-Fan der Serie, doch da hätte es wichtigere Gäste gegeben.

Lesen Sie auch:
Cillian Murphy in seiner Paraderolle des Tommy Shelby.
„Krone“-Kritik
Ein düsterer Abschied für die „Peaky Blinders“
22.03.2026
„Ghost Bastard“
Bei dieser Kinopremiere blieb niemand unsichtbar
23.03.2026
Neuer Film geplant
Der ungebrochene Hype um „Drei Engel für Charlie“
24.03.2026

Denn vergeblich suchen muss man die besten Serien-Freunde Oliver, gespielt von Mitchel Musso, und Lilly, die von Emily Osment verkörpert wurde. Auch von Jackson, Hannahs verpeiltem älteren Bruder (Jason Earles), fehlt jede Spur.

Das „Hannah Montana“-Special (ab sofort auf Disney+) ist somit ein versöhnliches Ende einer TV-Era, hätte aber noch mehr Potenzial gehabt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
24.03.2026 14:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
130.592 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
109.154 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.770 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3063 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1010 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf