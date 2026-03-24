Miley macht uns alle kurzerhand wieder zum Teenie

Auch 20 Jahre später sitzen die Lyrics zu ikonischen Liedern wie „This Is The Life“ oder „Rock Star“ nicht nur bei den Fans wie an Tag eins, sondern auch bei Miley Cyrus. Zum 20. Jubiläum der beliebten Disney-Sitcom „Hannah Montana“ kehrt die heute 33-Jährige in die Studios zurück und schwelgt gemeinsam mit Teilen des Casts und ihren zahlreichen loyalen Anhängern in Erinnerungen. Dafür wurde nichts dem Zufall überlassen: Die Haare blond gefärbt, das Set originalgetreu nachgebaut und die rund einstündige Spezial-Folge mit Podcasterin Alex Cooper zum Leben erweckt.