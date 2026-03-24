Miley macht uns alle kurzerhand wieder zum Teenie

Zum 20. Jubiläum von „Hannah Montana“ kehrt Miley Cyrus zurück in die Welt des jungen Popstars und blickt mit zahlreichen Gästen auf die wohl prägendste Zeit ihrer Kindheit. Die „Krone“ hat sich das Special bereits angesehen und verrät Ihnen hier, was Sie sich erwarten können.
Auch 20 Jahre später sitzen die Lyrics zu ikonischen Liedern wie „This Is The Life“ oder „Rock Star“ nicht nur bei den Fans wie an Tag eins, sondern auch bei Miley Cyrus. Zum 20. Jubiläum der beliebten Disney-Sitcom „Hannah Montana“ kehrt die heute 33-Jährige in die Studios zurück und schwelgt gemeinsam mit Teilen des Casts und ihren zahlreichen loyalen Anhängern in Erinnerungen. Dafür wurde nichts dem Zufall überlassen: Die Haare blond gefärbt, das Set originalgetreu nachgebaut und die rund einstündige Spezial-Folge mit Podcasterin Alex Cooper zum Leben erweckt.
Nostalgie trägt die Fans durch die Sendung – Clips aus allen vier Staffeln sollen an eine Zeit zurückerinnern, in der das größte Problem war, ob entdeckt wird, dass es sich bei einer einfachen Teenagerin eigentlich um einen international gefeierten Popstar handelt. Miley selbst erinnert sich mit großen Emotionen an die Zeit zurück: „Hannah hat mir meinen Start gegeben, aber meine Fans haben mir dieses Leben geschenkt.“
Emotional sind auch die zahlreichen prominenten Gastauftritte. Allen voran von Mama Tish Cyrus oder Schwester Noah. Besonders erfreulich ist das Erscheinen von Serien- und Real-Life-Papa Billy Ray Cyrus, mit dem Miley in den vergangenen Jahren nicht immer das beste Verhältnis hatte. Dieser hilft auch dabei, über den etwas beliebig wirkenden Besuch von Sängerin Chappell Roan hinwegzusehen. Ja, sie war wohl ein Super-Fan der Serie, doch da hätte es wichtigere Gäste gegeben.
Denn vergeblich suchen muss man die besten Serien-Freunde Oliver, gespielt von Mitchel Musso, und Lilly, die von Emily Osment verkörpert wurde. Auch von Jackson, Hannahs verpeiltem älteren Bruder (Jason Earles), fehlt jede Spur.
Das „Hannah Montana“-Special (ab sofort auf Disney+) ist somit ein versöhnliches Ende einer TV-Era, hätte aber noch mehr Potenzial gehabt.
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