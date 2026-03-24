„Habe dem Klub mein halbes Leben zu verdanken“

Unverhofft kommt oft! Am Samstag hatte er noch Admiras Unter-18 gegen die WAC-Akademie gecoacht. Zwei Tage später wurde Harald Suchard als „Retter der Aufstiegsträume“ präsentiert. Oder: Als Interimscoach der Kampfmannschaft. „Am Sonntag ist Sportdirektor Ralf Muhr mit der Bitte an mich herangetreten, das Ruder herumzureißen“, so Suchard, der als Spieler einst 221 Mal für die Südstädter auflief.