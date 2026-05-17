„Meine Aufgabe ist, die Admira-DNA zu erhalten“

„Spannende Zeit wartet“

21 Kicker haben einen Vertrag für die neue Saison. Haudum, Alar, Horvat und Holzmann sind Geschichte. Mit den Youngsters Ajanovic, Ristanic und Feiner ist man in Gesprächen. „Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Es warten spannende Zeiten auf unseren Verein.“

Muhr bremst Erwartungen

Die Ziele bleiben bescheiden. Aufstieg oder nichts – das war gestern. „Es hängt viel vom Sommer-Transferfenster ab. Natürlich wollen wir das maximal Mögliche herausholen.“ Das wäre ja eigentlich der Aufstieg. Muhr bremst aber: „Wir gehen jetzt in unsere fünfte Zweitliga-Saison. Das alles hinterließ auch große wirtschaftliche Spuren. Deswegen posaunen wir keine Ziele hinaus.“