Unternehmenspleiten in Salzburg stiegen rasant an

Positive Entwicklung bei Schadenshöhe

Obwohl mehr Insolvenzfälle verzeichnet werden, reduzierten sich die vorläufigen Schulden der Pleitefirmen um 47,3 Prozent auf rund 201 Millionen Euro. Und noch etwas Positives gibt es in der Pleitewelle des Jahres zu vermelden: Gab es 2024 noch neun Großinsolvenzen über 10 Millionen Euro Passiva, waren es im laufenden Jahr nur zwei.