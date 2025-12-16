Pleite im Mineralölhandel trifft Salzburg hart

„Unsere Tanks sind noch gut gefüllt, aber es muss sich bald eine Lösung abzeichnen“, sagt Renate Winklhofer zur „Krone“. Mit ihrer Familie betreibt sie die Shell-Tankstelle in Eugendorf. Bis zur Pleite bezog sie Benzin und Diesel von Stiglechner als Zwischenhändler. „Wir haben mit dem Masseverwalter Kontakt, wissen aber nicht, wie es künftig weitergeht.“