Diese Gefühle hegt Lewis Hamilton wirklich für Kim

„Lewis ist ein toller Kerl, der ihr wirklich den Hof macht und sie gut behandelt“, verriet der Insider weiter. „Er kümmert sich um alle Planungen und sorgt dafür, dass sie gut versorgt ist.“ Das würden nicht nur Kardashian sehr schätzen, sondern mache auch Eindruck auf ihre Familie und Freunde. „Alle in ihrem Umfeld finden das wirklich süß und meinen, dass sie das verdient hat.“