Diese Gefühle hegt Lewis Hamilton wirklich für Kim

Ein heißer Flirt, Freundschaft-Plus oder doch die wahre Liebe? Das Techtelmechtel von Kim Kardashian und Lewis Hamilton sorgt in den letzten Wochen für zahlreiche Spekulationen. Jetzt packte ein Insider aus und verriet einem US-Magazin, was der Formel-1-Star wirklich für die Reality-Queen fühlt.
Seit einigen Wochen turteln sich Kim Kardashian und Lewis Hamilton durch die halbe Welt: von den Cotswolds in Großbritannien ging es nach Paris und weiter zum Super Bowl, wo sie sich zum ersten Mal, seitdem die Liebes-Gerüchte Fahrt aufgenommen hatten, gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. Vor wenigen Tagen wurden die beiden zudem im Liebes-Urlaub in der Wüste erwischt.
„Bis über beide Ohren verliebt“
Doch wie steht es wirklich um die Gefühle des Formel-1-Stars für die kurvige Reality-TV-Ikone? Das plauderte jetzt ein Insider gegenüber dem US-Promi-Magazin „UsWeekly“ aus.
Demnach sei der 41-Jährige „bis über beide Ohren verliebt“ in Kardashian. Die beiden seien zudem „sehr glücklich“, die Beziehung entwickle sich in eine hervorragende Richtung, will der Insider wissen.
Und plauderte zudem ein süßes Detail aus: Lewis soll seine Herzdame regelmäßig per Facetime anrufen – und zwar direkt aus der Ferrari-Box! Aus gutem Grund, wie der Insider wissen will: „Er hat über ein Jahrzehnt auf sein Traummädchen gewartet und ist verrückt nach ihr!“
Auch Hamiltons Freunde seinen bereits überzeugt davon, dass Kim Kardashian die perfekte Frau für den Formel-1-Star sei.
Hamilton macht Kardashian „wirklich den Hof“
Und Kardashian? Die genießt und schweigt. Ihren Kindern habe sie Hamilton nämlich noch nicht offiziell als ihren neuen Freund vorgestellt, auch wenn sie nicht abgeneigt sei, dies zu tun. Vor allem, weil sich Hamilton absolut ins Zeug legen soll.
„Lewis ist ein toller Kerl, der ihr wirklich den Hof macht und sie gut behandelt“, verriet der Insider weiter. „Er kümmert sich um alle Planungen und sorgt dafür, dass sie gut versorgt ist.“ Das würden nicht nur Kardashian sehr schätzen, sondern mache auch Eindruck auf ihre Familie und Freunde. „Alle in ihrem Umfeld finden das wirklich süß und meinen, dass sie das verdient hat.“
Kim genießt ihr Liebes-Glück
Seitdem die Liebe mit Hamilton Fahrt aufnahm, sei Kardashian zudem rundum glücklich, wie der Insider fortfuhr. „Kim strahlt in letzter Zeit in allen Bereichen ihres Lebens eine solche Gelassenheit aus. Ihre Einstellung hat sich völlig verändert. Sie erzwingt nichts, sondern lässt alles ganz natürlich geschehen.“ Und das eben auch in Liebes-Dingen!
