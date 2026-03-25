Medaille: Williams & Kates wichtigste Frau geehrt

Große Ehre für die wohl bekannteste Nanny Großbritanniens! Prinz William hat Berichten zufolge am Dienstag Maria Teresa Borrallo mit der Royal Victorian Medal (Silber) ausgezeichnet – für ihre langjährigen Dienste für ihn und Prinzessin Kate. Die Zeremonie war privat und es wurden keine Fotos geteilt.
Die gebürtige Spanierin arbeitet bereits seit 2014 für William und Kate. Damals wurde sie ald Kinderfrau für den kleinen Prinzen George eingestellt – und ist seither ein fester Bestandteil der Familie.
Ausbildung bei der Elite-Nanny-Schule
Borrallo wurde am renommierten Norland College ausgebildet, einer der exklusivsten Ausbildungsstätten für Nannys weltweit. Disziplin, Diskretion und höchste Professionalität gehören zu ihrem Markenzeichen – genau das, was im Königshaus gefragt ist.
Nanny-Uniform
Bei offiziellen Auftritten trägt sie die traditionelle braune Uniform des renommierten Colleges. Das charakteristische Outfit besteht aus einem beigefarbenen Kleid, braunem Hut, Handschuhen und passenden Schnürschuhen.
Vertraute für George, Charlotte & Louis
Sie kümmert sich um die drei Kinder des Paares – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – und begleitet die Familie regelmäßig auf Reisen und zu offiziellen Terminen. Hinter den Palastmauern gilt sie als unverzichtbar.
Persönliche Ehrung durch William
Die Royal Victorian Medal ist eine ganz besondere Auszeichnung: Sie wird persönlich vom Königshaus für treue Dienste verliehen. Dass William sie selbst überreichte, zeigt, wie groß die Wertschätzung für „Nanny Maria“ ist.
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