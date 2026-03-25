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Nanny Maria

Medaille: Williams & Kates wichtigste Frau geehrt

Royals
25.03.2026 10:46
Nanny Maria Borrallo wurde engagiert, als Prinz George noch ganz klein war.
Nanny Maria Borrallo wurde engagiert, als Prinz George noch ganz klein war.(Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Große Ehre für die wohl bekannteste Nanny Großbritanniens! Prinz William hat Berichten zufolge am Dienstag Maria Teresa Borrallo mit der Royal Victorian Medal (Silber) ausgezeichnet – für ihre langjährigen Dienste für ihn und Prinzessin Kate. Die Zeremonie war privat und es wurden keine Fotos geteilt. 

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Die gebürtige Spanierin arbeitet bereits seit 2014 für William und Kate. Damals wurde sie ald Kinderfrau für den kleinen Prinzen George eingestellt – und ist seither ein fester Bestandteil der Familie.

Ausbildung bei der Elite-Nanny-Schule
Borrallo wurde am renommierten Norland College ausgebildet, einer der exklusivsten Ausbildungsstätten für Nannys weltweit. Disziplin, Diskretion und höchste Professionalität gehören zu ihrem Markenzeichen – genau das, was im Königshaus gefragt ist.

Maria Teresa Borrallo ist immer zur Stelle, wenn Kate und William ihre Hilfe brauchen.
Maria Teresa Borrallo ist immer zur Stelle, wenn Kate und William ihre Hilfe brauchen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Nanny-Uniform
Bei offiziellen Auftritten trägt sie die traditionelle braune Uniform des renommierten Colleges. Das charakteristische Outfit besteht aus einem beigefarbenen Kleid, braunem Hut, Handschuhen und passenden Schnürschuhen.

Die klassische Uniform des Norland College, eingeführt 1892, kennzeichnet die Elite-Nannys der ...
Die klassische Uniform des Norland College, eingeführt 1892, kennzeichnet die Elite-Nannys der Royals – ein bewusstes Symbol für Professionalität und Tradition.(Bild: APA/APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)
Die traditionelle Norland-Uniform besteht aus einem beigefarbenen Kleid, braunem Hut und ...
Die traditionelle Norland-Uniform besteht aus einem beigefarbenen Kleid, braunem Hut und Handschuhen.(Bild: AP/Justin Tallis)

Vertraute für George, Charlotte & Louis
Sie kümmert sich um die drei Kinder des Paares – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – und begleitet die Familie regelmäßig auf Reisen und zu offiziellen Terminen. Hinter den Palastmauern gilt sie als unverzichtbar.

Der kleine Prinz George und seine Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo beobachten 2015 aus einem ...
Der kleine Prinz George und seine Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo beobachten 2015 aus einem Fenster des Buckingham Palace, wie seine Eltern William und Kate zu Trooping the Colour aufbrechen.(Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)
Bei der Taufe von Prinzessin Charlotte im Juli 2015 unterstützte Nanny Maria Teresa Turrion ...
Bei der Taufe von Prinzessin Charlotte im Juli 2015 unterstützte Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo das Prinzenpaar – während Uroma Queen Elizabeth II. es sich nicht nehmen ließ, den jüngsten Royal persönlich zu begrüßen.(Bild: Viennareport)

Persönliche Ehrung durch William
Die Royal Victorian Medal ist eine ganz besondere Auszeichnung: Sie wird persönlich vom Königshaus für treue Dienste verliehen. Dass William sie selbst überreichte, zeigt, wie groß die Wertschätzung für „Nanny Maria“ ist.

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