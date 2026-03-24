Musikant in U-Bahn: Fahrgast zückt Messer

Ein 45-jähriger Mann, der gemeinsam mit einer Begleiterin in der Station Spittelau zugestiegen war, verlor offenbar die Nerven. Laut Zeugenaussagen bedrohte er den Musiker massiv – er solle sofort aufhören zu spielen, sonst würde er ihn umbringen. Doch damit nicht genug: Der Mann zog plötzlich eine Klinge und hielt sie dem erschrockenen Musiker unter die Nase.