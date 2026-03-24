Musikant in U-Bahn: Fahrgast zückt Messer

Schock-Szene am helllichten Tag in Wien: Ein harmloser Ziehharmonikaspieler wird plötzlich zum Opfer brutaler Drohungen – ein genervter Fahrgast zückt sogar ein Messer!
Dramatische Minuten spielten sich am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der berüchtigten U6 zwischen Nußdorfer Straße und Spittelau ab: Ein bislang unbekannter Ziehharmonikaspieler sorgte gerade für „musikalische Unterhaltung“, als die Stimmung plötzlich kippte.
Ein 45-jähriger Mann, der gemeinsam mit einer Begleiterin in der Station Spittelau zugestiegen war, verlor offenbar die Nerven. Laut Zeugenaussagen bedrohte er den Musiker massiv – er solle sofort aufhören zu spielen, sonst würde er ihn umbringen. Doch damit nicht genug: Der Mann zog plötzlich eine Klinge und hielt sie dem erschrockenen Musiker unter die Nase.
Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der schweren Nötigung geführt. Nach der Vernehmung erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.
Polizeisprecher Philipp Haßlinger
Bild: LPD Wien
Hobby-Musiker flüchtet – Polizei rückte an
Der Ziehharmonikaspieler reagierte geistesgegenwärtig: Er brach sein Spiel sofort ab und türmte bei der nächsten Station aus dem Zug.
Mehrere Zeugen alarmierten umgehend den Notruf. Die Polizei reagierte schnell: Bereits kurze Zeit später konnten Beamte den Tatverdächtigen in der Station Alser Straße stoppen. Der Mann wurde aus der U-Bahn geholt und kontrolliert.
Der 45-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der schweren Nötigung ermittelt: Anzeige!
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