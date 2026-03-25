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Transparente Vergabe

Der Trend geht zu den Singlewohnungen

Kärnten
25.03.2026 09:00
(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Des Thema Wohnen wird in Villach stets heiß diskutiert. Die Stadt selbst ist als Vermieterin tätig und hat Einweisungsrechte bei 4500 Wohnungen. Bei der Vergabe gelten genaue Richtlinien.

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Das Team der Abteilung Wohnungen im Magistrat verzeichnet zwischen 80 und 90 Anträgen pro Monat. Die Tendenz ist steigend. Grundsätzlich ist die Zahl der Antragsteller immer höher als das Angebot an verfügbaren Wohnungen. Und in Anbetracht der steigenden Mietpreissituation in der Stadt wird die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum weiterhin bestehen.

Bei den Mietern sind vor allem kleinere Wohnungen im Ausmaß von etwa 70 Quadratmeter gefragt. Der Trend geht zu den sogenannten „Singlewohnungen“. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Fast jeder zweite Haushalt (46,4 Prozent) in Villach ist bereits ein Einpersonenhaushalt. „Die Trennungsrate ist weiterhin hoch“, verrät Baumann. Damit steigt auch die Zahl von Alleinerziehenden, die für sich und ihre Kinder geeigneten Wohnraum suchen.

Damit der geförderte Wohnraum auch jenen zur Verfügung steht, die ihn wirklich benötigen, gibt es klare Vergaberichtlinien. „Wichtig ist uns eine faire, sozial treffsichere und gesetzeskonforme Vergabe von geförderten Wohnraum“ erklärt Wohnungsstadtrat Erwin Baumann.

Wohnungsreferent Erwin Baumann
Wohnungsreferent Erwin Baumann(Bild: Stadt Villach/Augstein)

Und gerade bei den Richtlinien hat die Stadt im vergangenen Herbst nochmal nachgeschärft. Für Kritik sorgte unter anderem die Anhebung des Sprachniveaus für Asylwerber und Drittstaatenangehörige. Sie müssen nun einen Deutschkurs der Stufe B1 nachweisen können. Beibehalten wird auch die verpflichtende Schulung „Harmonisches Zusammenleben in Villach“.

Anspruch auf eine städtische Wohnung gibt es für alle, wenn man fünf Jahre durchgehend in Villach gewohnt oder insgesamt 15 Jahre seinen Hauptsitz in Villach gehabt hat. Pluspunkte gibt es, wer ehrenamtlich 90 Stunden pro Jahr bei einer Blaulichtorganisation gearbeitet hat.

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