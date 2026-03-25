Der Trend geht zu den Singlewohnungen

Bei den Mietern sind vor allem kleinere Wohnungen im Ausmaß von etwa 70 Quadratmeter gefragt. Der Trend geht zu den sogenannten „Singlewohnungen“. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Fast jeder zweite Haushalt (46,4 Prozent) in Villach ist bereits ein Einpersonenhaushalt. „Die Trennungsrate ist weiterhin hoch“, verrät Baumann. Damit steigt auch die Zahl von Alleinerziehenden, die für sich und ihre Kinder geeigneten Wohnraum suchen.