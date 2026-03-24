Wirtschaftsgebäude in Hengsberg stand in Flammen

Dienstagfrüh kam es im steirischen Bezirk Leibnitz zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Gegen 4 Uhr früh bemerkte ein Fahrzeuglenker in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) einen Brand in einem Wirtschaftsgebäude. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren St. Nikolai im Sausal, Schönberg und Hengsberg rückten daraufhin mit mehr als 40 Kräften aus.
Gegen 7 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen.
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