Wirtschaftsgebäude in Hengsberg stand in Flammen

Gegen 4 Uhr früh bemerkte ein Fahrzeuglenker in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) einen Brand in einem Wirtschaftsgebäude. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren St. Nikolai im Sausal, Schönberg und Hengsberg rückten daraufhin mit mehr als 40 Kräften aus.