Textildiscounter Kik schließt etwa 300 Filialen

In Österreich könnte es mindestens neun Schließungen geben, aber auch eine Neueröffnung. Die genaue Zahl war zunächst unklar. Kik hat laut eigenen Angaben hierzulande mehr als 220 Filialen und ungefähr 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte bereits im September 2025 angekündigt, unrentable Filialen zuzusperren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bereits Ende des Jahres waren die ersten Geschäfte dichtgemacht worden. Laut Finanzvorstand Christian Kümmel wurden in der Vergangenheit ungefähr 100 Filialen pro Jahr geschlossen, die Zahl der Neueröffnungen sei jedoch stets höher gewesen.