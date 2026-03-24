Textildiscounter Kik schließt etwa 300 Filialen

Der deutsche Textil- und Haushaltswaren-Discounter schließt heuer Hunderte Filialen. Im Februar hatte es noch geheißen, man sperre 50 Standorte zu. Inzwischen ist bereits von 300 Schließungen europaweit die Rede. Auch Österreich ist betroffen.
In Österreich könnte es mindestens neun Schließungen geben, aber auch eine Neueröffnung. Die genaue Zahl war zunächst unklar. Kik hat laut eigenen Angaben hierzulande mehr als 220 Filialen und ungefähr 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte bereits im September 2025 angekündigt, unrentable Filialen zuzusperren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bereits Ende des Jahres waren die ersten Geschäfte dichtgemacht worden. Laut Finanzvorstand Christian Kümmel wurden in der Vergangenheit ungefähr 100 Filialen pro Jahr geschlossen, die Zahl der Neueröffnungen sei jedoch stets höher gewesen.
„Die Formel ‘Wir machen fünf neue Filialen auf und haben fünfmal so viele Kunden‘ ist nicht 100-prozentig aufgegangen (...). Wir haben zu dicht expandiert. Das bauen wir zurück“, sagte er nun zu den aktuellen Plänen. Grundsätzlich funktioniere das Geschäftsmodell des Discounters aber gut. Die loyale Kundschaft wachse, das Konsumverhalten habe sich aber verändert. „Es gibt eine hohe Wechselbereitschaft und Preissensibilität bei Kunden“, sagte Kümmel.
Druck durch Onlinehandel
Zudem sieht der Geschäftsführer einen zunehmenden Wettbewerbsdruck, etwa durch stationäre Händler wie Woolworth, NKD und Action, aber auch durch asiatische Onlinehändler wie Shein und Temu. Dennoch möchte man am bisherigen Konzept festhalten. Die Kernzielgruppe des Textildiscounters sind laut eigener Aussage Frauen zwischen 30 und 60 Jahren mit ihren Familien. Ungefähr 60 Prozent des Sortiments entfallen auf Textilien, der Rest auf Produkte wie Haushaltswaren und Dekoration.
Europaweit sind insgesamt 300 Schließungen vorgesehen und 75 Neueröffnungen. Manche Filialen sind derzeit weniger als einen Kilometer voneinander entfernt. Kündigungen sind laut der Firma nicht geplant. „Wir werden die Mitarbeitenden der betroffenen Filialen in anderen Filialen weiter beschäftigen oder anderweitig eine Lösung finden“, sagte Kümmel. Die Abkürzung Kik steht für „Kunde ist König“, die Kette wurde 1994 gegründet und ist heute in 14 europäischen Ländern vertreten. 2024 wurde ein Umsatz von 2,4 Milliarden Euro verzeichnet.
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