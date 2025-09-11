Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erster Standort fällt

Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln

Wien
11.09.2025 14:09
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben Deutschland auch in Österreich Schließungen.(Bild: Alexa Joy - stock.adobe.com)

Der Textildiscounter Kik will offenbar Hunderte deutsche Filialen schließen. Bis zu 400 der 2400 Standorte im Nachbarland stehen auf der Kippe. Auch in Österreich betreibt Kik unrentable Läden, die gefährdet sein könnten. In Wien musste bereits eine Filiale zusperren ...

0 Kommentare

Der deutsche Textilkonzern Kik plant einen Umbruch in Deutschland – rund 400 von 2400 Filialen sollen schließen. Weil viele wirtschaftlich schwache Standorte nicht mehr rentabel seien, setzt der Textilriese nun den Rotstift an. Laut „Kurier“ stehen neben Deutschland auch Österreich-Filialen auf dem Prüfstand.

Millionenverluste im Jahr 2023
Die Kik Textilien und Non-Food GmbH steckt tief in den roten Zahlen. Laut Jahresabschluss 2023 schrieb das Unternehmen Millionenverluste. Zwar legte Kik Österreich beim Umsatz von 148,35 auf 163,66 Millionen Euro zu – im Endeffekt blieb aber ein Minus von 4,7 Millionen Euro. 2022 war der Verlust sogar doppelt so hoch. Der Bilanzverlust summiert sich 2023 auf 12,79 Millionen Euro. Zahlen für 2024 gibt es noch nicht.

Erste Filiale in Wien bereits geschlossen
Kik gehört zum deutschen Tengelmann-Konzern und ist seit 1998 in Österreich aktiv. Der Billighändler betreibt hierzulande rund 254 Standorte. Für Aufsehen sorgte zuletzt die Schließung der Filiale in der Wiener Ziegelofengasse – sie nährte den Verdacht auf weitere Standortschließungen.

Zitat Icon

Wir sind stets bestrebt, Mitarbeitenden alternative Stellen im Kik-Filialnetz anzubieten.

Kik auf Anfrage von Medien

Wie viele Filialen in Österreich betroffen sein könnten, ließ das Unternehmen offen. Man befinde sich in einem „laufenden Prüfprozess“, hieß es auf Anfrage. „Wie alle großen Handelsunternehmen überprüfen wir unser europaweites Filialportfolio fortwährend – mit dem Ziel, wirtschaftlich nachhaltig und profitabel zu handeln“, erklärte die Tengelmann-Tochter. Dazu gehörten auch „Portfoliobereinigungen“, die vorausschauend vorgenommen würden.

Zugleich betont das Unternehmen: „Wir sind stets bemüht, Mitarbeitenden alternative Stellen im Kik-Filialnetz anzubieten.“ Das Unternehmen betonte, trotz der Reduktion des Unternehmens, in bestehende und neue Märkte sowohl in Deutschland als auch international investieren zu wollen. 

Lesen Sie auch:
Das Cafe Central zählt zu den bekanntesten Wiener Kaffeehäusern.
Wiener Institution
Cafe Central schließt vorübergehend seine Pforten
08.09.2025
Krone Plus Logo
Käufer im Billigrausch
So irre ist Reise eines 3-Euro-Shirts zu KiK-Shop
22.07.2025
Nach 53 Jahren
Wiener Modehändler schließt Pforten für immer
04.04.2025

Kik-Chefetage im Umbruch
In Deutschland sorgt die Schließungswelle für Wirbel – und fällt mitten in eine Phase großer Umbrüche im Management. Geschäftsführer Patrick Zahn, der Kik über 18 Jahre prägte und neun Jahre lang CEO war, hat das Unternehmen überraschend verlassen. Laut deutschen Medien bat er wegen strategischer Differenzen mit Tengelmann-Eigentümer Christian Haub um die Auflösung seines Vertrags. Erst wenige Wochen davor war schon Chief Operating Officer Dirk Ankenbrand zurückgetreten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 25°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
17° / 26°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 25°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
16° / 25°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
16° / 25°
Symbol heiter

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
183.536 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
134.297 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
103.950 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1753 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1572 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1336 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Wien
Erster Standort fällt
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
Krone Plus Logo
Eishockey-Liga startet
Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet
Opfer machte Foto
Messerattacke in Wien: Polizei sucht diesen Mann
Bilder, Helme, Waffen
NS-Devotionalien gehortet: „Bin nur ein Sammler“
Sichtschutz in Flammen
Obdachlosen-Attacke: Mann zündet Schlafplatz an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf