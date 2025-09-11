Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln

Millionenverluste im Jahr 2023

Die Kik Textilien und Non-Food GmbH steckt tief in den roten Zahlen. Laut Jahresabschluss 2023 schrieb das Unternehmen Millionenverluste. Zwar legte Kik Österreich beim Umsatz von 148,35 auf 163,66 Millionen Euro zu – im Endeffekt blieb aber ein Minus von 4,7 Millionen Euro. 2022 war der Verlust sogar doppelt so hoch. Der Bilanzverlust summiert sich 2023 auf 12,79 Millionen Euro. Zahlen für 2024 gibt es noch nicht.