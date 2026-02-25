„Radkrone“-Tipps: So wird Ihr Fahrrad frühlingsfit

Langsam steigen die Temperaturen – und mit ihnen die Lust aufs Radfahren! Drei von vier Haushalten in Österreich besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Jetzt heißt es: Rauf auf den Sattel! Doch bevor es losgeht, sollte das Bike unbedingt einem gründlichen Check unterzogen werden.
Die Mobilitätsorganisation Verkehrsclub Österreich (VCÖ) erinnert: Nach der Winterpause braucht jedes Fahrrad ein kleines Service – für Sicherheit und Fahrspaß. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, sechs von zehn sogar unter zehn Kilometer. Die perfekte Rad-Distanz! VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky betont: „Wer Alltagswege mit dem Fahrrad fährt, stärkt die Fitness und beugt Krankheiten vor.“ Bewegung sei die beste Gesundheitsvorsorge – und das Rad ein ideales Trainingsgerät im Alltag.
Damit Sie sicher in die Saison starten, hier die wichtigsten Punkte:
Bei E-Bikes zusätzlich: Akku vollständig laden sowie Kontakte reinigen und trocknen.
Neben dem Technik-Check braucht es laut VCÖ auch sichere Infrastruktur. Städte und Gemeinden, die gute Bedingungen fürs Radfahren schaffen, profitieren mehrfach: weniger Autoverkehr, weniger Staus – und eine gestärkte lokale Wirtschaft. Denn wer mit dem Rad einkauft, bleibt meist im Ort.
