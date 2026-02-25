„Radkrone“-Tipps: So wird Ihr Fahrrad frühlingsfit

Die Mobilitätsorganisation Verkehrsclub Österreich (VCÖ) erinnert: Nach der Winterpause braucht jedes Fahrrad ein kleines Service – für Sicherheit und Fahrspaß. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, sechs von zehn sogar unter zehn Kilometer. Die perfekte Rad-Distanz! VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky betont: „Wer Alltagswege mit dem Fahrrad fährt, stärkt die Fitness und beugt Krankheiten vor.“ Bewegung sei die beste Gesundheitsvorsorge – und das Rad ein ideales Trainingsgerät im Alltag.