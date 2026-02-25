Vorteilswelt
Bikesaison startet

„Radkrone“-Tipps: So wird Ihr Fahrrad frühlingsfit

Radkrone
25.02.2026 09:50
Fahrräder, die auch im Winter im Einsatz waren, brauchen regelmäßige Wartung. Die „Radkrone" ...
Fahrräder, die auch im Winter im Einsatz waren, brauchen regelmäßige Wartung. Die „Radkrone“ empfiehlt, das Bike mindestens einmal jährlich in ein Fachgeschäft zum Service zu bringen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Langsam steigen die Temperaturen – und mit ihnen die Lust aufs Radfahren! Drei von vier Haushalten in Österreich besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Jetzt heißt es: Rauf auf den Sattel! Doch bevor es losgeht, sollte das Bike unbedingt einem gründlichen Check unterzogen werden.

Die Mobilitätsorganisation Verkehrsclub Österreich (VCÖ) erinnert: Nach der Winterpause braucht jedes Fahrrad ein kleines Service – für Sicherheit und Fahrspaß. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, sechs von zehn sogar unter zehn Kilometer. Die perfekte Rad-Distanz! VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky betont: „Wer Alltagswege mit dem Fahrrad fährt, stärkt die Fitness und beugt Krankheiten vor.“ Bewegung sei die beste Gesundheitsvorsorge – und das Rad ein ideales Trainingsgerät im Alltag.

Für einen sicheren Saisonstart
Die große „Radkrone“-Checkliste für Ihr Fahrrad

Damit Sie sicher in die Saison starten, hier die wichtigsten Punkte:

  • Fahrrad reinigen – Schmutz entfernen, Rahmen kontrollieren.
  • Schrauben prüfen – Alles fest angezogen?
  • Bremsen testen – Richtig eingestellt? Bremsbacken noch gut?
  • Licht kontrollieren – Funktioniert Vorder- und Rücklicht?
  • Kette pflegen – Reinigen, ölen oder wachsen, überschüssiges Öl abwischen.
  • Reflektoren checken – Weiß vorn, rot hinten, Reflektoren an Pedalen und Speichen.
  • Sattelhöhe einstellen – Bein beim tiefsten Pedalpunkt fast gestreckt
  • Schaltung & Speichen prüfen
  • Reifen aufpumpen – Mehr Luft = leichteres Fahren.
  • Einmal jährlich zum Service ins Fachgeschäft.

Bei E-Bikes zusätzlich: Akku vollständig laden sowie Kontakte reinigen und trocknen.

Neben dem Technik-Check braucht es laut VCÖ auch sichere Infrastruktur. Städte und Gemeinden, die gute Bedingungen fürs Radfahren schaffen, profitieren mehrfach: weniger Autoverkehr, weniger Staus – und eine gestärkte lokale Wirtschaft. Denn wer mit dem Rad einkauft, bleibt meist im Ort.

Radkrone
25.02.2026 09:50
