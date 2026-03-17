Sturz mit Fahrrad: Polizei sucht nach Pkw-Lenker

Zu dem Unfall kam es bereits am 11. Februar gegen 16.30 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 27-Jährige fuhr auf der Langgasse L61 in Imst von Norden kommend in den Kreisverkehr beim Supermarkt Billa ein. „Sie gab an, dass plötzlich ein Fahrzeug von links an ihr vorbeigefahren sei, wodurch sie zu Sturz gekommen sei.“