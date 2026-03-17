Sturz mit Fahrrad: Polizei sucht nach Pkw-Lenker

Im Krankenhaus endete die Ausfahrt mit dem Fahrrad für eine Rumänin im Tiroler Imst. Weil ein Fahrzeug an ihr vorbeigefahren war, kam sie zu Sturz und verletzte sich am Knie. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker.
Zu dem Unfall kam es bereits am 11. Februar gegen 16.30 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 27-Jährige fuhr auf der Langgasse L61 in Imst von Norden kommend in den Kreisverkehr beim Supermarkt Billa ein. „Sie gab an, dass plötzlich ein Fahrzeug von links an ihr vorbeigefahren sei, wodurch sie zu Sturz gekommen sei.“
Im Anschluss sei das Fahrzeug in Richtung Süden weitergefahren. Erste Hilfe habe sie von zwei Passanten erhalten, welche ihr auch das Kennzeichen notierten.
Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 23-jähriger Einheimischer als Zulassungsbesitzer ausgeforscht.
Ein Sprecher der Polizei
Selbstständig zum Arzt
„Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 23-jähriger Einheimischer als Zulassungsbesitzer ausgeforscht. Er gab jedoch an, keine Radfahrerin wahrgenommen zu haben“, heißt es von der Polizei. Durch den Sturz zog sich die 27-Jährige eine Verletzung im Bereich des rechten Knies zu. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
Polizei sucht nach Lenker
Bei dem Fahrzeug, das die Zeugen wahrgenommen hatten, handelt es sich um einen weißen Van bzw. Kleinbus mit Imster Kennzeichen. In diesem hatten sich ein großer Mann und eine jüngere Dame mit langen blonden Haaren befunden.
Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Imst zu melden: 059133/7100
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