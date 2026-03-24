„Wir müssen uns vor niemandem verstecken“

Analyse, Köpfe durchlüften, dann voll angreifen. Die Austria hat den Anschluss zur Spitze gehalten, weiß aber um die zu drehenden Stellschrauben Bescheid.
Das waren extrem wichtige drei Punkte, wir haben den Anschluss gehalten, sind voll dabei.“ Manfred Fischer und seine Austria gehen erleichtert und auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze in die Länderspielpause. Der Goldtorschütze beim 1:0 in Hartberg meint lächelnd: „Und dann steht der Fischer an der zweiten Stange und haut ihn rein.“ Johannes Handl weiß: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir alle schlagen, wir brauchen uns vor niemandem verstecken.“
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