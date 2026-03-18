Austria Salzburg verlängert mit Trainer Schaider

Gute Gründe für Verlängerung

Zum einen beträgt der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz nach Siegen gegen Amstetten und den FC Liefering bereits 15 Punkte, die Mission Klassenerhalt ist damit so gut wie abgeschlossen. Zum anderen ist es dem Trainerteam um Schaider ab der kommenden Saison möglich, die Trainings früher – etwa am Vormittag – abzuhalten. Nicht zuletzt sprachen auch finanzielle Gründe für die Verlängerung. Ein neuer Trainer ist mit einem (für Austria-Verhältnisse) sehr hohen finanziellen Aufwand verbunden, der Schaiders Gehalt um ein Vielfaches überschreitet.