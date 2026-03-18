Austria Salzburg verlängert mit Trainer Schaider

Trainer-Wende bei Austria Salzburg! Der Zweitligist setzt weiterhin auf Coach Christian Schaider. Noch vor wenigen Monaten sah alles nach einer Trennung aus. Jetzt unterschrieb der Bayer für zwei weitere Jahre bei seinem Herzensverein.
Austria Salzburg wird über die Saison hinaus mit Trainer Christian Schaider zusammenarbeiten. Der Vertrag mit dem 49-Jährigen wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Der Zweitligist setzt damit auf Kontinuität. Bereits seit mehr als acht Jahren steht der Bayer an der Seitenlinie. „Die Austria ist für mich mehr als ein Verein – hier entsteht etwas mit Substanz und Perspektive. Ich freue mich darauf, den nächsten Schritt zu machen“, sagt Schaider.
Noch vor wenigen Monaten sah alles nach einer Trennung aus. Laut „Krone“-Informationen war sich der Vorstand damals einig, das Arbeitspapier mit dem 49-Jährigen nicht zu verlängern. Die professionellen Ambitionen des Vereins und der Coach, der bei der Bundeswehr einem gesicherten Beruf nachgeht, schienen nicht mehr zusammenzupassen. In den vergangenen Wochen kam es dann aber zu einem Umdenken.
Gute Gründe für Verlängerung
Zum einen beträgt der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz nach Siegen gegen Amstetten und den FC Liefering bereits 15 Punkte, die Mission Klassenerhalt ist damit so gut wie abgeschlossen. Zum anderen ist es dem Trainerteam um Schaider ab der kommenden Saison möglich, die Trainings früher – etwa am Vormittag – abzuhalten. Nicht zuletzt sprachen auch finanzielle Gründe für die Verlängerung. Ein neuer Trainer ist mit einem (für Austria-Verhältnisse) sehr hohen finanziellen Aufwand verbunden, der Schaiders Gehalt um ein Vielfaches überschreitet.
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