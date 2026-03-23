KZ-Tor nachgebaut: Nazi-Skandal vor Finanzamt

Fingerabdrücke sichergestellt

Das Tor wurde vor Ort von der Polizei abgebaut. „Es wurde sichergestellt und wird jetzt kriminaltechnisch untersucht“, sagte die zuständige Polizeikommissarin gegenüber der „Bild“-Zeitung. Dabei sicherten die Beamten Fingerabdrücke vom lackierten Holz und der Konstruktion, mit der das Tor an Ort und Stelle gehalten wurde.