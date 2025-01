AfD-Mann sorgt bei Auschwitz-Gedenken für Empörung

Friedman mahnte am Montag anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags bzw. des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zur Wachsamkeit gegenüber antidemokratischen Kräften. Jüdisches Leben sei in Deutschland „gefährdet wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, so Friedman.