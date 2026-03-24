Wenn Blut in den Beinen wieder frei fließen kann

„Unsere Venen leisten Schwerstarbeit: Sie transportieren das Blut entgegen der Schwerkraft zurück zum Herzen. Kleine Klappen sorgen dafür, dass alles in die richtige Richtung fließt“, schildert der Toparzt. Medizinische Dramatik: Sind die Venen defekt, staut sich das Blut und ein gefährlicher Kreislauf beginnt. Es kommt zu Krampfadern, Schwellungen, offene Beinen und im schlimmsten Fall zu lebensgefährlichen Lungenembolien. „Viele Patienten kommen aber erst, wenn die Beschwerden massiv sind“, warnt Mühlberger. Dabei wäre frühes Handeln entscheidend. Denn: Rund 80 Prozent aller chronischen Wunden haben ihren Ursprung in den Venen.