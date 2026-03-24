Wenn Blut in den Beinen wieder frei fließen kann

Was viele als „harmlose“ Krampfadern abtun, kann schnell zur echten Qual werden. Venenerkrankungen sind ein schleichendes Leiden, oft unterschätzt, aber mit teils dramatischen Folgen. Als einer der besten Venenspezialisten Europas hilft Dr. Dominik Mühlberger im Krankenhaus Melk bei gefährlichen Krampfadern.
„Unsere Venen leisten Schwerstarbeit: Sie transportieren das Blut entgegen der Schwerkraft zurück zum Herzen. Kleine Klappen sorgen dafür, dass alles in die richtige Richtung fließt“, schildert der Toparzt. Medizinische Dramatik: Sind die Venen defekt, staut sich das Blut und ein gefährlicher Kreislauf beginnt. Es kommt zu Krampfadern, Schwellungen, offene Beinen und im schlimmsten Fall zu lebensgefährlichen Lungenembolien. „Viele Patienten kommen aber erst, wenn die Beschwerden massiv sind“, warnt Mühlberger. Dabei wäre frühes Handeln entscheidend. Denn: Rund 80 Prozent aller chronischen Wunden haben ihren Ursprung in den Venen.
Hi-Tech-Laser bringt den Blutfluss wieder in die richtigen Bahnen
Beruhigend zu wissen ist, dass die heutige Medizin wirksame Lösungen hat. Neben klassischen OPs – dem sogenannten „Stripping“ – kommen immer öfter schonende Verfahren zum Einsatz. Mit Laser werden erkrankte Venen von innen verödet, der Blutfluss wieder in gesunde Bahnen gelenkt. Venenklappen können manchmal sogar repariert werden. In Melk, dem einzigen Zentrum Niederösterreichs dafür, steht dafür das gesamte Spektrum modernster internationaler Venenchirurgie zur Verfügung.
Patient nach Operation: „Ein völlig neues Gefühl!“
Wie sehr diese Therapien das Leben verändern können, zeigt der Fall von Markus B. aus Pöggstall. Der 48-Jährige hatte jahrelang unter starken Beschwerden gelitten, die immer schlimmer wurden. „Dank Dr. Mühlberger und seinem wunderbaren Team kann ich wieder normal gehen, radfahren oder wandern. Und das ganz ohne Schmerzen. Das ist ein neues Gefühl!“
Dr. Mühlberger hat seinem Patienten Markus B. durch modernste Behandlung neue Lebensqualität geschenkt.Als einer der besten Venenspezialisten Europas hilft Dr. Dominik Mühlberger im Landesklinikum Melk bei gefährliche Krampfadern
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.